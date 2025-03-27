「喪屍上路」拒檢撞車秒竄火煙　警「先救再抓」抄出多種毒品

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警今（27）日凌晨巡邏經過桃園區玉山街時發現一輛轎車違規示意停車受檢，但該車拒警攔檢還加速逃逸，沿途連續闖紅燈且蛇行等危險駕駛，警匪追逐至八德區後，該車闖紅後撞上橫向轎車引擎竄出濃煙與火光，員警立即上前敲破車窗將車上3人救出，隨後幫忙撲滅火勢，在車上起出俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯及安非他命等二級毒品等證物，偵訊後將陳姓等3名男子依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送偵辦，交通違規部分則依法告發。

▲桃園警分局員警今天凌晨在桃園區玉山街巡邏時，發現一輛車違規上前攔查，該車卻拒檢且連續闖紅燈。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警今天凌晨攔查拒檢逃逸轎車，結果在八德區撞上另一輛轎車，引擎突然起火，員警協助滅火並救出車內3人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，今天凌晨3時55分許，桃園警分局埔子派出所警員吳俊逸、林陸羿呈執行巡邏勤務，在桃園區玉山街發現一輛轎車未依規定使用方向燈轉彎，員警示意停車受檢，但該車拒檢且加速逃逸。

員警在後尾隨追緝並通報線上警網支援，該轎車沿路高速逃逸，多次闖紅燈、蛇行與逆向等危險駕駛往八德區方向逃逸，該輛轎車於八德區介壽路與建國路再度闖越紅燈時，不慎撞上橫向另一輛轎車後停下，員警立即喝令要求車內人員配合受檢，但車內3人拒不開門，此時車輛引擎突然冒出大量並夾雜火光，員警擔心車輛起火危及生命，立即以警棍破窗將52歲陳姓男子、35歲溫姓男子與41歲鮑姓男子等3人救出壓制，支援警力此時也迅速到場協助。

▲桃園警分局員警今天凌晨攔查拒檢逃逸轎車，員警救出車內3人後壓制在地上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

路人見狀立即以滅火器協助撲滅火勢，員警在車內起獲俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯與安非他命等二級毒品，全案依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送偵辦，交通違規部分則依法告發。