快訊／不甩綠營「會議無效」！　反戒嚴、反廢死公投逕付二讀

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

為反制罷免，國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，原本21日將提案列立法院會議程，但因民進黨立委進行杯葛當天無法處理，今（25日）一早原本也要處理該案，但民進黨團仍繼續杯葛，一路到晚上7點18分立法院長韓國瑜才回到議場進行處理。經表決結果顯示「52位贊成」，反廢死、反戒嚴公投提案都表決通過，該兩案逕付二讀後交付協商。

今日院會民進黨立委仍繼續杯葛，一路到快晚間7點時，民進黨立委才撤離主席台，國民黨立委則馬上守住主席位子，立法院長韓國瑜約於晚間7點20分回到議場，宣布繼續開會。對於韓國瑜宣布開會，民進黨立委在台下高舉「會議無效」手舉牌，同時綠委也提出「不予審議」該提案，不過表決未通過。

因此，院會繼續表決國民黨團提案，針對反廢死、反戒嚴公投提案，「出席52位，贊成52位，反對、棄權0票」，該案通過，後續將逕付二讀。

根據國民黨提案，第一案「反廢死」公投主文為：「您是否同意『各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決』之政策？」

第二案「反戒嚴」公投主文為：「賴清德總統定位對岸為境外敵對勢力，人民擔心兩岸進入準戰爭狀態。你是否同意政府應避免戰爭，不讓台灣變成實施軍事戒嚴、青年喪命且家園被毀的烏克蘭？」