妙齡女買飲料！男同事背後狂刺3刀險奪命　疑單戀釀血案

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子昨（26）日下午趁陳姓女同事在飲料店買飲料時，突然持水果刀從後方猛刺陳女一刀，隨後持刀朝自己胸口與頸部等處猛刺3刀後倒於血泊中。據指出，2人經醫院急救後姜男狀況已穩定，但仍無法說話，陳女一度發出病危通知，仍有生命危險，雙方家屬對於案情均稱毫不知情，2人公司同事也說不清楚2人交往情形，但「應該不是男女朋友」。

桃園警方指出，30歲姜姓男子昨天下午2時35分許，尾隨28歲陳姓女同事在桃園區寶山街某飲料店，趁陳女買飲料不備之際，從後方突持水果刀猛刺陳女背部一刀，女子當場慘叫後倒地；姜男行兇後持刀朝自己胸口與頸部自戕3刀，2人均倒於血泊中，消防局救護人員到場急救，其中陳女意識不清，背部有穿刺傷勢；姜姓男子則左胸與頸部等處有3處刀傷，救護人員將2人分別送醫急救。

▲桃園市姜姓男子昨天下午持刀猛刺女同事導致傷重命危，隨後自戕倒地，警方對2名傷者進行急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方昨天聯繫雙方家人到醫院探視，根據初步調查，雙方家屬對於案情毫不知情，也不清楚2人關係，未聽說2人曾交往過；2人任職公司同事也稱不清楚2人狀況，但姜男曾透露對陳女有愛慕之意，至於是否曾交往則不清楚，但2人「應該不是男女朋友」。

至於2名傷者狀況，姜男經搶救後，目前狀況穩定，但仍無法說話；陳女則一度發出病危通知，警方仍需等待2人狀況穩定後再製作筆錄釐清案發原因。

▲桃園市姜姓男子今天下午持刀猛刺女同事重傷，隨後自戕倒地，警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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