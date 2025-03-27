轎車猛衝停等區「2機車倒地」超扯畫面曝　落跑又撞自小客

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今天上午開車行經中壢區南園路右轉東園路時，突然失控衝入對向停等紅燈區，撞倒2輛機車後竟直接加速逃逸，結果又衝撞後方另輛轎車，造成3車受損，整個肇事畫面被後方轎車行車紀錄器錄下上傳臉書《爆料公社》，引發網友熱議。中壢警方據報後到場處理，肇事黃姓男子酒測值為零，聲稱因身體不適出狀況才釀禍，現場還造成2名騎士受到擦挫傷，警方將黃男帶回派出所偵訊，依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

臉書《爆料公社》有網友上傳一段影片，地點位於中壢區南園路與東園路口，一輛白色轎車右轉東園路時，失控撞上停等紅燈機車等待區，2部機車幸運閃過，但另2名騎士根本來不及閃避，直接被撞倒。更扯的是，肇事轎車事後沒停車直接逃逸，結果又撞上後方另一輛轎車。

▲桃園市黃姓男子今天上午駕車經過中壢區南園路右轉東園路時，突然失控撞上停等紅燈機車。（圖／《翻攝自臉書爆料公社》）

▲桃園市黃姓男子今天上午駕車經過中壢區南園路右轉東園路時，失控撞倒停等紅燈2輛機車。（圖／《翻攝爆料公社》）

中壢警分局交通中隊指出，今天上午7時許接獲通報，東園路有2件交通事故發生，經查為49歲黃姓男子駕駛自小客車沿南園路右轉東園路，先撞上對向停等紅燈之47歲張姓騎士、30歲沈姓騎士，隨後向前行駛與52歲朱姓男子駕駛之自小客車發生交通事故。

肇事黃姓男子經酒測，酒測值為零，聲稱是身體不適才釀禍，被撞2名騎士均受到輕微擦挫傷，至於真正肇事原因仍待警方調查釐清，肇事黃姓男子被帶回警局偵訊，訊後依肇事逃逸罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市黃姓男子今天上午駕車經過中壢區南園路右轉東園路時，失控撞上停等紅燈機車逃逸再撞上後方轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

整個過程被後方車子拍下並PO網，網友紛紛留言「今早在中壢發生的超離譜車禍」、「就這樣開走了」、「在中壢就不算離譜了」。

中壢警方呼籲，民眾駕駛交通工具務必衡量身體狀況，應養足精神再上路，以維護自身及其他用路人安全。