只有她堅持全紅嬋參加奧運！　中國跳水隊大家長「周繼紅」退休

▲全紅嬋14歲拿下東京奧運跳水金牌。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水隊領隊「周繼紅」26日正式結束執掌跳水隊27年的光輝歷程。周繼紅任期內，率隊拿下46面奧運金牌，並在2024年巴黎奧運包辦全8金的壯舉。央視體育記者表示，作為「夢之隊」大家長的周繼紅，曾不顧反對聲浪，堅持讓全紅嬋參加東京奧運，給她機會。

據《澎湃新聞》報導，周繼紅1965年1月11日生於湖北武漢。1984年洛杉磯奧運，原先參賽的選手呂偉受傷，周繼紅替補獲得參賽資格。當年19歲的她，最後以435.51分，奪得洛杉磯奧運女子10公尺跳台金牌，成為中國跳水史上首位奧運冠軍。

▲▼中國跳水隊領隊周繼紅26日退休。（圖／翻攝自澎湃新聞）

周繼紅在2021年6月，當選為國際泳聯史上第一位女性副主席；2023年11月，周繼紅被任命為游泳運動管理中心主任，她以鐵腕紀律著稱，掌舵中國跳水隊27年，是中國體育界任職最長的國家隊指揮官。

她培養的奧運冠軍、世界冠軍數十名，如郭晶晶、田亮、吳敏霞、曹緣、全紅嬋、陳芋汐等。

全紅嬋的主教練陳若琳也受到不少周繼紅的啟發。她表示，拿到奧運四金後，曾陷入低潮，「可能是覺得沒有目標了，覺得什麼都拿過了缺少動力，最後還是周領隊把我給罵醒了。」

▲奧運金牌郭晶晶後來也成為了國際泳聯的官員。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲奧運金牌陳若琳在周繼紅的培養下，現為中國跳水隊「夢之隊」的教練。（圖／翻攝自微博）

奧運五金王吳敏霞也說道，周繼紅對於自己的前行不可或缺，「很多次我猶豫不決的時候，周繼紅領隊給了我很大的鼓勵，她總是說我有這個能力，就看自己是否有決心。」

全紅嬋在東京奧運備戰期間，原本按奧運資格，要參加奧運會的資格賽，但因沒有國際大賽經驗，以及備戰期壓力之下的低迷狀態，曾讓跳水隊內，出現不少「要不要換掉全紅嬋」的聲音。



周繼紅堅持按照選拔賽結果，給全紅嬋機會。央視體育記者張朝陽指出，「東京奧運之前，我覺得相信全紅嬋能拿冠軍的，估計只有周領隊一個人。」

▲▼周繼紅時常在公開場合稱讚，全紅嬋、陳芋汐都一樣優秀。（圖／路透社）

而如今，連續兩屆奧運都站上了最高領獎台的全紅嬋，已然是中國跳水隊的新一代中流砥柱了。

面對全紅嬋與陳芋汐兩位選手「粉絲」之間的衝突，周繼紅會一次次在公開場合，為兩個孩子聲援，「她們倆不是說誰更好，而是都很好，都很努力。」

報導指出，東京奧運後，周繼紅當時說，自己還剩下一個夢想，那就是包辦一屆奧運的全部跳水金牌，三年後的巴黎奧運賽場，她和隊伍一起實現了這個「終極目標」，也算是完成夢想，安心卸下掌門人的職務了。