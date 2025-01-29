全紅嬋回家過年被包圍　無奈發文：理智一點吧！

▲全紅嬋難得回家過年。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸奧運跳水金牌全紅嬋時隔多年回家鄉過年，不料，初一當天竟有大批遊客跑來她的老家參觀，導致整個村莊水泄不通，全家人都不敢出門，令全紅嬋無奈發文呼籲，「理智一點吧！」

因為加入國家隊訓練的關係，全紅嬋已經好幾年沒回廣東湛江的老家了，今年回家，村子擔心有太多粉絲湧入，提前做了許多準備，包含加高圍欄、請人站崗、安排交通指揮等。

▼全紅嬋家門口擠滿了遊客。（圖／翻攝微博）



不過，湧入的人潮仍超出了村子的預估，整個村子被擠得水泄不通，全紅嬋的家門口遭到包圍，甚至還出現了大量擺攤的商販，嚇得全紅嬋的家人們都不敢出門。

全紅嬋前幾天剛回家時心情還不錯，在微博上傳了跟孩子玩的動態，但眼見湧入村子的人潮越來越多，她的心情也受到影響，無奈發文呼籲大家，「理智一點吧！」

對於全紅嬋的遭遇，網友們都相當不捨，留言替她加油，「不要打擾全紅嬋，讓她和家人好好過個年吧。」「是不是好多人去老家堵人啊…真的服了 這到底有什麼好打卡的 大過年的都呆在家裡和家人一起不好嗎？」「那些人能不能好好讓運動員過個年。大過年的還堵在人家家門口的事想乾嘛！」

▼全紅嬋前幾天還開心在微博曬娃，今則無奈發文請遊客理智點。（圖／翻攝微博）