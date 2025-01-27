全紅嬋時隔多年回老家過年　幫帶娃玩親親騎電動車拜年

記者魏有德／綜合報導

大陸跳水小將全紅嬋昨（26）日在個人微博秀出「回家帶娃」的動圖，只見全紅嬋興奮地玩著手機貼紙功能，和家裡的小女孩自拍玩親親，也有牽著小女孩前往商店購物的集錦，可以想見心情十分愉悅。據了解，全紅嬋加入國家隊後，已經數年沒回廣東湛江老家過農曆年，因此，這次放假回家，也引起當地鄉親們爭相圍觀。

▲全紅嬋和家中的小女娃自拍玩親親。（圖／翻攝微博）

《中華網》報導，全紅嬋這次回家依然受到熱烈歡迎，當地領導也提前作好準備，各個路口都有工作人員站崗，防止粉絲和圍觀者造成擁堵。儘管採取這些措施，（全紅嬋）家門口的大陸上還是擠滿了人，甚至有些商戶搭起棚子做廣告和售賣商品。

▲全紅嬋被民眾拍下騎著電動機車去親戚家拜年。（圖／翻攝微博）

在當地官方刻意維持秩序下，全紅嬋依舊被圍觀的民眾拍下和姊妹一同騎著電動車前往親戚家拜年的畫面。畫面中，全紅嬋和姐妹們分乘兩輛俗稱「電驢」的電動機車，刻意從小巷子穿梭，以避免和人群接觸，兩輛車一紅一粉，由姐妹在前開路，全紅嬋則騎著粉色電驢跟在後面。

▲當地民眾將一面牆漆成全紅嬋的圖像。（圖／翻攝微博）

此外，全紅嬋的哥哥全進華也秀出她為家人準備的紅包，紅包袋上寫滿祝福語，他表示，「家裡人為了迎接她回家過年，準備很多美食，晚上還計劃放煙花（煙火）慶祝，希望全紅嬋能過個好年，期待新的一年能再創佳績。」