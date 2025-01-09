全紅嬋發520紅包幫教練慶生　陳若琳一看「真實金額」笑翻：教我

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水小將全紅嬋近日幫總教練陳若琳慶生，以微信發了「520紅包」，並祝福陳若琳「永遠18歲」。陳若琳點開紅包，看到「真實金額」後，秒仰頭大笑，還問了全紅嬋「怎麼弄的？快教教我」。兩人的可愛互動，也引起網友熱議。

▲陳若琳仰頭大笑。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋的祝福寫道，「陳教練生日快樂，永遠的18歲。」還配上一連串玫瑰花的表情符號及可愛的顏文字。陳若琳打開紅包後，上頭金額寫著520元（人民幣，下同），下方實際金額卻顯示「0.01元（一分錢）」。

▲全紅嬋實際發0.01元作為紅包。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋一連串的慶生手法，把壽星本人逗得笑聲不斷，原來「520元」是動態貼圖。相關影片也引起網友熱議，「全妹果然是隊上公認的活寶，把總教練逗成這樣」、「嬋寶真的很調皮，哈哈哈」、「兩人感情可真好呀」、「能有這種鬼點子的只能是全妹了」。

▲全紅嬋在巴黎奧運單人項目奪金後，擁抱陳若琳。（圖／翻攝自微博，上同）

公開資料顯示，1992年出生的陳若琳，曾在2008年北京奧運拿下女子單人、雙人10公尺跳台2面金牌；2012年倫敦奧運衛冕女子10公尺跳台單人及雙人項目金牌；2016年里約奧運跳水女子雙人10公尺台，以354分奪下金牌。陳若琳拿下奧運五金被譽為「跳水女皇」，後因傷退居為中國跳水隊的教練。

▲全紅嬋總教練陳若琳。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在陳若琳的訓練下，14歲就在東京奧運，拿下女子單人10公尺跳台拿下金牌；2024年巴黎奧運以425.60分，成功衛冕女子單人10公尺跳台拿下金牌，與搭檔陳芋汐以總分359.10分拿下金牌，超越陳若琳2016年的成績，還成為中國跳水隊史上最年輕的「奧運三金王」。

▲全紅嬋在巴黎奧運拿下2金。（圖／路透社，上同）