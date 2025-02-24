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全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

▲▼全紅嬋。（圖／翻攝自羊城晚報）

▲全紅嬋。（圖／翻攝自羊城晚報）

記者陳冠宇／綜合報導

廣州暨南大學今（24）日公告2025年優秀運動員保送擬錄取名單通知，大陸奧運歷史上最年輕的「三金王」全紅嬋在列。這份擬錄取名單顯示，跳水運動員全紅嬋擬就讀「運動訓練」專業，運動等級為「國際級運動健將」。有大陸網友表示「這不叫保送，這叫搶人」，還有人喊「暨南大學有眼光」。

擬錄取名單公布後，「全紅嬋保送至暨南大學」話題迅速攻占微博熱搜榜第二名，網友紛紛送上恭喜。有人直言「恭喜暨南大學」、「這不叫保送，這叫搶人，學校上岸了」、「暨南大學有眼光」、「暨南大學能錄取全紅嬋真的是它的榮幸啊」。

也有網友說，「她（全紅嬋）都到了上大學的年紀了？她看起來還很小的啊」、「就為了不上學去跳水的，結果還是逃不過上學」、「恭喜全妹解鎖新的人生階段，是大學生啦」。

▲▼廣州暨南大學擬錄取名單。（圖／翻攝自暨南大學招生網站）

▲廣州暨南大學擬錄取名單。（圖／翻攝自暨南大學招生網站）

全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，為大陸國家跳水隊女運動員，主項為女子10公尺跳台。全紅嬋近年來取得令人矚目的成績，在2020年東京奧運上，全紅嬋以「水花消失術」一戰成名，奪得女子10公尺跳台金牌。

在2024年巴黎奧運上，全紅嬋與陳芋汐搭檔獲得女子雙人10公尺跳台金牌，並蟬聯女子單人10公尺跳台冠軍，成為大陸奧運歷史上最年輕的三金王。2025年1月，全紅嬋被世界水上運動總會（World Aquatics）評為2024年度最佳女子跳水運動員。

▼全紅嬋近日曬出兒時照片。（圖／翻攝自微博）

▲▼全紅嬋近日曬出兒時照片。（圖／翻攝自微博）

值得一提的是，全紅嬋的師兄，廣東籍跳水健將、奧運冠軍謝思埸也是廣州暨南大學校友。謝思埸於2014年入讀廣州暨南大學經濟學院國際經濟與貿易專業，2018年學士畢業後，於2019年繼續攻讀廣州暨南大學國際商務專業碩士研究生。如此一來，全紅嬋在廣州暨南大學又成為了謝思埸的學妹。

在錄取名單中，福建舉重運動員吳嘉誠同樣入選，他曾在2024年大陸全國舉重冠軍賽男子比賽獲得總成績第二名。

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