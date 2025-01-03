世界泳聯2024最佳女子跳水運動員！　「全紅嬋」靦腆在家曬獎盃

記者廖翊慈／綜合報導

世界泳聯2日宣布，中國跳水名將全紅嬋榮膺「2024年度最佳女子跳水運動員」。全紅嬋也曬出了，獎盃的拆箱影片，並感謝大家的支持與認可，希望大家繼續關注跳水，令粉絲們相當激動。

▲全紅嬋獲世界泳聯2024最佳女子跳水運動員。（圖／翻攝自微博，上同）

據《新華社》報導，世界泳聯也在官方平台上，曬出全紅嬋的開箱影片。影片中，全紅嬋小心翼翼拆開盒子，將透明獎盃舉在臉旁，並表示，「我很開心能獲得這個獎項，感謝泳聯對我的認可。」

▲全紅嬋曬出獎盃。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，《新華社》近日也公布「2024中國十大運動員」，全紅嬋也上榜。該榜還包含，桌球奧運六冠王馬龍、藝術體操隊、小輪車選手鄧雅文、武術選手鄧智瑄、田徑選手楊家玉、網球選手鄭欽文、射擊選手盛李豪、飛魚潘展樂、帕奧游泳選手蔣裕燕。

▲《新華社》評出的2024中國十大運動員。（圖／翻攝自微博）

全紅嬋在2024巴黎奧運以斷層式高分拿下，女子單人10公尺跳台，及與陳芋汐搭檔的女子雙人10公尺台2面金牌，再次獲得世界關注。

相關消息也令粉絲們又驚又喜，「實至名歸，祝賀全妹！期待今年的比賽」、「感謝世界泳聯對全紅嬋的認可！中國奧運史上最年輕的三金王」、「恭喜寶寶實至名歸，是圓滿的2024！新年再出發」、「她是跳水隊的驕傲」、「用獎項開啟新的一年」、「全紅嬋，還得是妳！十公尺台的王！ ！ ！妳值得」。