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白沙屯媽祖進香開放報名！2萬人排隊逾1公里　她幫1062人報名

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖今年的北港徒步進香，今天（27日）正式開放追隨「粉紅超跑」隨香報名，結果湧入大批排隊人潮，排隊人龍超過1公里，率先完成報名的婦人搶下頭香，拿到編號1~86號臂章，她興奮說：「往年都要等1、2小時，從來沒這麼快完成的。」還有一名香燈腳一口氣幫1062人報名。

國內宗教盛事、白沙屯拱天宮今年為期10天9夜的北港進香，27日上午8時起開放現場報名參與隨香，早在22日已有虔誠信眾，紛紛拿板凳、磚頭等物在香客大樓週邊排隊卡位，今天一早6點多，香客大樓已被排隊人潮團團圍住，甚至往外延伸到1公里外海堤。

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

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▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，來自新北市的香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

今天上午8點開始報名，首批6人進入香客大樓依序報名，都是受親友委託，手上全是數十人的團體報名表，而原本排在第2位的新竹婦人最先完成資料審查，搶下頭香拿到編號1號至86號臂章，她開心表示「超興奮的！往年都要等1、2小時，從來沒這麼快完成的。」

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

來自新北市一名女子為「代辦大戶」，攜帶1062人報名表、手捧70多萬報名費，排隊在第12位，耗費好一陣子才完成報名手續，抱著數箱背心、帽子、毛巾、臂章和手提袋等上貨車，她說：雖然有點累，但能為眾人服務，感到很開心！

拱天宮管理委員會總幹事陳春發表示，截至中午有2萬人完成報名，預估到傍晚下班前，可能會有5萬人報名，多數都是團體報名。他呼籲，今年準備近23萬件背心，報名時間長達1個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲拱天宮北港進香今開跑，一早湧入報名排隊人潮，上午即有2萬人報名，有香燈腳一口氣幫1062人報名。（圖／記者楊永盛翻攝）

乙巳年白沙屯拱天宮媽祖聖駕往北港進香，廟方擲筊請示媽祖後，擇定5月1日（農曆四月五日）深夜11點25分登轎後立即出發，表定5月3日抵達北港，5月4日凌晨舉行進火儀式，預計5月11日回宮，10天9夜急行軍。

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