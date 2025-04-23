28萬香燈腳陪伴「粉紅超跑」5／1起駕　大甲警公布替代道路

▲28萬名香燈腳5月1日陪伴粉紅超跑起駕，大甲警方公布替代道路。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖5月1日起駕前往北港進香，今年度參與進香人數突破28萬人，再創歷史新高，台中市警察局大甲警分局為維護進香秩序，已部署警力沿路疏導交通，並呼籲用路民眾儘量使用替代道路，避免在大甲地區受到塞車之苦。

大甲警分局分局長謝建國表示，白沙屯媽祖進香的特色，在於沒有固定路線，進入大甲區後，可能選擇省道台1線或台61線為行進路線，警方雖未實施嚴格交通管制措施，仍部署多名警力緊隨媽祖鑾轎前後，沿線各路口並機動調度實施交通疏導。

由於白沙屯媽祖進入大甲區時，極有可能是上、下班時段，為避免大量人車跟隨媽祖鑾轎造成塞車困擾，警方呼籲民眾使用「白沙屯GPS」APP，即時掌握媽祖鑾轎位置，如果進香隊伍行經台1線，建議民眾改道至台61線行駛，反之亦然，以免於塞車之苦。

謝建國也呼籲，起駕及回鑾時將有大量香燈腳緊緊追隨媽祖鑾轎，汽機車行經路口時應發揮耐心停讓行人，警方亦將針對未停讓行人、騎乘機車未戴安全帽，以及改裝車等違規態樣嚴加取締，以維護優質交通秩序。

▲大甲警方公布替代道路。（圖／警方提供）