徐巧芯發「跪拜媽祖照」　曹興誠轟噁心狡詐：不是說「見佛殺佛」？

▲徐巧芯跪拜媽祖，祈求國泰民安。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者郭運興／台北報導

全台罷免如火如荼，國民黨立委徐巧芯更被罷團視為頭號目標，22日她貼出一張「跪拜媽祖照」，引起各界議論。對此，罷免徐巧芯領銜人、聯電創辦人曹興誠今（23日）表示，此女實在大奸巨惡，得意時「見佛殺佛」，現在快被罷免，假裝「見佛拜佛」，徐巧芯等藍委通敵賣國，多行不義，臨時抱佛腳是沒用的，徒見其噁心狡詐而已。

徐巧芯22日貼出一張「跪拜媽祖照」表示，慈祐宮媽祖遶境，經過服務處對面，自己誠心祈求「風調雨順，國泰民安」。

對此，曹興誠表示，419凱道集會上，自己說「站出來推動罷免的女性志工都是活著的媽祖，護持著台灣」；這是他真心地如此認爲。

曹興誠表示，當時他還説男性靠不住，那是開玩笑的。正確地說，他們男性罷免志工都是關公，爲保護台灣盡心盡力。而台灣敬拜媽祖、關公的信徒都超過ㄧ千萬，敬拜不應該只是自私地求保祐個人的平安幸福，而應該學習祂們捨身救人和忠於故主的勇氣和道義。

曹興誠認為，有人說，關公、媽祖都來自「中國」，所以認同祂們就應該認同「中國」。這個說法很有欺騙性。第一，現在的「中華人民共和國」是信仰「馬克思列寧主義」的「中共國」，是中國的殘暴殖民者，沒資格代表傳統的中國。

曹興誠指出，第二，所謂「禮失求諸野」，關公、媽祖信仰在中共國早已被中共摧毀，靠台灣才能留存，中共國現在假意尊重祂們，只是為了統戰台灣人而已。

曹興誠話鋒一轉，他批評，國民黨的黨工和立委，都背叛了該黨傳統的反共立場，ㄧ心ㄧ意地要拉著台灣人去向中共投降，還不斷幫中共恐嚇台灣人，說不投降就會被戰爭懲罰，這樣背信忘義、貪生怕死，還敢去拜關公媽祖，那是欺騙神明，必遭天譴。

曹興誠說，最近看到徐巧芯跪在路邊敬拜媽祖巡行，感覺此女實在是大奸巨惡，得意時「見佛殺佛」，現在快被罷免了，假裝「見佛拜佛」，希望爭取同情，確實「能伸能屈」，不過拿的香根本沒點著，真是連媽祖都敢騙。

曹興誠再說，自己是罷免徐巧芯的領銜人，任憑中共國安部指揮徐巧芯、翁曉玲、謝寒冰這些人如何誹謗、抹黑、抹黃，甚至抹紅，他都不會退縮；任憑中共國台辦兩次公開把他列入懲戒名單，還配合軍演恐嚇，他都不會害怕。

最後，曹興誠大酸，老道下山降魔，群妖必被罷免！徐巧芯等國民黨立委通敵賣國，多行不義，臨時抱佛腳是沒用的，徒見其噁心狡詐而已。

▼419反統戰大遊行，曹興誠致詞。（圖／記者林敬旻攝）