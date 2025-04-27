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南洋好聲音5／24登場　邀移工飆歌、雇主和民眾票選人氣王

▲南投縣5月將辦理移工歌唱大賽，圖為「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」 得獎名單作品。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣5月將辦理移工歌唱大賽，圖為「用鏡頭凝視東南亞外國人之美攝影比賽」 得獎名單作品。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為宣導國人對不同文化的友善與尊重、提倡移工正當休閒育樂活動及維護身心健康，希望雇主對不同文化有更大包容度，將於5月24日舉辦多元文化歌唱競賽，提供舞台讓外籍人士用歌聲詮釋異國文化特色，並讓更多人聽見在台外國朋友的好聲音。

南投縣社會及勞動局說明，凡工作於南投地區、熱愛唱歌的外籍移工均可報名參加，並請檢附居留證件，參賽者組別以 30組為上限；評分表準為音準節拍30%、音質音色30%、台風儀容20%、現場氣氛感染力20%，除由專業評審們負責評分，也開放現場民眾進行票選活動，選出心目中的人氣歌手。

▲南投縣「南洋好聲音」歌唱比賽開放報名。（圖／南投縣政府提供）

縣府社勞局表示，本活動獎項非常豐厚：最大獎為1萬元禮劵，總獎金額高達4萬7000元，也邀請仲介公司、雇主及民眾踴躍推薦及邀請外籍移工們報名，並一同聽歌及投票給予參賽者支持，更希望讓雇主藉此了解外籍員工母國文化、促進勞雇雙方的了解及勞雇關係和諧。

比賽將於5月24日上午9時於南投縣文化局演講廳(南投市建國路135號)登場，自即日起至5月19日下午5時止開放網路報名，若額滿即提前截止報名；相關各國語言比賽簡章請掃QR CODE，或至社勞局社會福利資訊網「社會及勞動局社會福利資訊網-勞工福利-外國人工作管理-移工活動/其它」下載(網址: https://welfare.nantou.gov.tw/1486/24-5)，詳細活動訊息請電洽該局勞工行政科049-2243667陳小姐。

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