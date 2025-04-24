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「台灣女神」媽祖過生日　許淑華連跑三宮廟敬拜感謝

▲「台灣女神」媽祖農曆3月23日過生日，南投縣長許淑華感謝媽祖庇佑眾生。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲「台灣女神」媽祖農曆3月23日過生日，南投縣長許淑華感謝媽祖庇佑眾生。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農曆三月二十三日（4月20日）是「天上聖母」媽祖生日，各地媽祖廟張燈結彩、演戲，慶祝媽祖生；南投縣長許淑華先後到名間朝聖宮、竹山連興宮、南投市新興宮參拜備受敬愛的「台灣女神」，祈求國泰民安。

朝聖宮供奉開基軟身媽祖，是名間鄉重要信仰中心，媽祖誕辰當天也舉辦祝壽福宴慶典等活動答謝媽祖；許淑華偕同立委游顥、縣議員林儒暘、張秀枝等人參拜，表示縣府感謝朝聖宮推動宗教文化的用心，朝聖宮主委沈順水則表示，縣長重視環保，感謝縣府投入經費，興建朝聖宮環保爐。

▲「台灣女神」媽祖農曆3月23日過生日，南投縣長許淑華感謝媽祖庇佑眾生。（圖／南投縣政府提供）

▲「台灣女神」媽祖農曆3月23日過生日，南投縣長許淑華感謝媽祖庇佑眾生。（圖／南投縣政府提供）

連興宮則是南投縣歷史最悠久的媽祖廟，為慶祝媽祖生日而於宮前搭棚演布袋戲，廟內安排國樂演奏，一連五天舉辦法會等活動；許淑華、游顥、縣議員蔡孟娥都到場參拜，許淑華感謝連興宮的努力，表示相信在媽祖庇佑下，竹山及南投縣民都可以平安、順利，鄉親賺大錢，他也為參加全縣英語文競賽獲獎的中和國小學生許韶玲在獎狀上簽名，並書寫「品學兼優」，用以鼓勵學生。

▲「台灣女神」媽祖農曆3月23日過生日，南投縣長許淑華感謝媽祖庇佑眾生。（圖／南投縣政府提供）

許淑華及游顥等人最後到彰化南瑤宮分靈的南投市新興宮參拜媽祖，並贈匾「慈澤新興」，祈求國泰民安；包括南投市長張嘉哲、縣議員張婉慈、林儒暘也到場感謝媽祖護佑眾生，大家平安。

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