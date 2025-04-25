臺灣工藝學院暑期大專人才培訓營　即日起開放報名至5／18

▲「2025臺灣工藝學院暑期大專人才培訓營」即日起報名。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「臺灣工藝學院暑期大專人才培訓營」將於今年暑假再次登場，國立臺灣工藝研究發展中心指出，本次將與臺藝大、清大、臺南藝大及東華大學等四所國立大專院校，於北、中、南、東分區開設工藝專業課程，招募對「工藝、美術、設計、藝術」等領域有熱忱之在學學生與應屆畢業生參與，以拓展工藝專業學習領域新知與技藝。

工藝中心主任陳殿禮指出，暑期人培課程為工藝中心今年「2025臺灣工藝季」系列活動之一，並以「工藝漫活—以工藝美學詮釋茶藝生活」為主題，聚焦與關注茶文化在當代生活的變遷：內容將結合工藝技術與數位科技，從「茶藝生活」出發，透過跨領域學習，發展具創意與市場潛力之工藝作品，期望協助學生從具備單一技能的I型人才，進階為具整合能力與創新思維的T型人才，最終培養出引領未來的M型工藝領導人才。

各區課程也涵蓋漆藝、金工、陶藝、木藝、竹藝及纖維等多元領域，另為因應數位時代潮流，開設有多堂數位媒體AI課程，包含ChatGPT、Canva及Notion等數位操作應用工具，藉由數位化工具輔助，提升工藝創作理念與設計概念。

本次人才培訓營課程期間自7月初起至8月中旬，包含工藝實作、專題製作及成果發表等課程規劃，即日起開放線上報名至5月18日止，招生對象為年滿18歲且為工藝、美術、設計、藝術等相關科系或對工藝技藝學習與創作具有興趣之大專院校學生，各班至多招收15名學員，意者歡迎至工藝中心官網參考各項課程簡章（http://www.ntcri.gov.tw/）或致電課程人員洽詢。