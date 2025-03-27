國民黨民調：72.5%民眾挺立委嚴審預算　63.8%挺暫時凍結預算

▲國民黨公布民調顯示，72.5%民眾支持立委嚴審預算。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨啟動「人民是頭家」政策說明會，由行政院長卓榮泰率部會首長領軍下鄉宣講總預算，為大罷免增添柴火。國民黨今（27日）公布民調顯示，有高達七成二的民眾支持立委嚴審預算，國民黨智庫副執行長凌濤痛批，民進黨口中講抗中保台，但若不監督總預算，哪裡來的經費投注在國防軍備上？國民黨讓節省的預算都能投注在國防軍備上，比民進黨只會打嘴炮更實際。

國民黨民調詢問受訪者，今年總預算案通過2.9兆元為歷史新高，是否支持立法院未來繼續根據政府施政表現，嚴格審查預算？回答非常支持、還算支持的比例有72.5%，不太支持、非常不支持的比例為14.1%，無反應的佔13.4%。

國民黨也詢問民眾，如果政府前一年度預算亂用或成果太差，是否支持立委先通過一半預算，等政府交出成果報告才能使用剩餘預算？回答非常支持、還算支持的比例為63.8%，不太支持、非常不支持的比例為24.3%，無反應者佔11.9%；當詢問民眾認為立委審查政府預算，應該嚴格刪減不必要支出，有限度刪減支出，還是尊重政府預算只做象徵性刪減？認為應該支持嚴格刪減不必要支持的比例有36.4%，主張有限度刪減支出比例為38.1%，認為應該象徵性刪減支出的比例為13.7%，無反應比例為11.8%。

國民黨新北市議員江怡臻說，民進黨不想立委嚴審預算，原因就是民進黨的弊案黑洞正在偷走大家的錢，她舉例指出，包括錯誤能源政策導致已經撥補台電4000億元，前勞動部長許銘春用就業安定基金舉辦演唱會花費365萬元，農業部進口爛雞蛋超過2億元，充滿弊端的新竹市棒球場耗費12億元，民進黨前中執委郭再欽的學甲農地爐渣案不法獲利21億元，以及民進黨耗資58億元打造Taiwan plus頻道，「民進黨弊案連連，還好意思說立委不該刪凍預算！」

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨嚴審預算，提高預算執行效率，無論是凍結或刪除，通通有理，但民進黨至今不敢提出預算解凍案，可能就是擔心無法解凍，因為預算計劃真的太扯了！例如中選會業務費被凍結5成，明明是一個中立機構，卻變成「忠犬會」，淪為民進黨的助選機器，而國防部的潛艦預算凍結5成，並未刪減，民進黨卻說藍、白兩黨刪除國防預算。

國民黨智庫副執行長凌濤強調，國民黨絕對支持強化軍備，美方要求台灣軍費要達GDP的10%，但資源不會憑空產生，「不節省預算哪有軍備？」因此藍、白兩黨嚴審預算，守護大家的荷包錢，才會有軍備資源的來源。他還說，今年度的國防預算金額為歷來最高，國民黨原本主張國軍加薪2萬元，賴清德總統只幫國軍加薪1萬元，如果政府不樽節總預算，要如何支持國軍待遇增加？

本次民調是由國民黨委託「十方民調公司」執行，調查期間為本月16日至18日，共計獲得有效樣本數為1072份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3％。