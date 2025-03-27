傅崐萁危險了？　國民黨急秀內參民調：49.4%民眾不支持罷免

▲國民黨公布罷免傅崐萁民調。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台掀大罷免潮，TPOC台灣議題研究中心今（27日）發布罷免國民黨團總召傅崐萁最新民調，交叉分析中同意罷免有32.7%、不同意罷免22.8%。國民黨隨後則公布兩份內參民調顯示，花蓮選區中，高達五成左右的受訪者皆反對罷免立委傅崐萁；調查也發現，該選區同樣有約半數的民眾表示不支持大罷免；顯示民進黨發動的大罷免根本毫無民意認同，只是為了政黨私利的政治鬥爭行徑。

根據國民黨委託《風傳媒》的調查結果，多數花蓮選民並不認同民進黨惡罷行徑，針對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免藍營 35 席立委」，高達49.4%受訪者表示不支持；僅25.3%表示支持。當詢問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁立委？」，47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者僅33.5%。

調查進一步詢問，對於傅崐萁委員推動《財劃法》修正案的滿意度，表達滿意的花蓮民眾高達 63.5%，不滿意者僅22.9%。此外，有關現任花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度，62.8%受訪者表示滿意，僅 26.6%表達不滿一。

此外，國民黨指出，另份《艾普羅公司》調查結果也趨向一致，關於民進黨發動大罷免，花蓮超過半數選民表示不支持，達55.5%，表示支持僅22.5%。至於罷免立委傅崐萁，也有超過半數的選民表示不同意，達50.6%，同意者僅33.9%。有關傅崐萁擔任立委的表現滿意度，調查顯示，有60.4%感到滿意，僅25.9%不滿意。對於徐榛蔚縣長的施政表現滿意度，調查結果，有62.9%表示滿意，僅23.9%不滿意。

國民黨表示，民進黨傾黨政資源全力進行政治鬥爭，惡罷在野黨立委，如今更動用司法手段，意圖恫嚇地方行政機關嚴正查實連署內容的作為，民進黨為了延續綠色威權，已經無所不用其極，行政、司法形同當權者打壓異聲、迫害異己的工具；民進黨以民主為黨名，卻行破壞民主之實。

國民黨認為，面對當前「綠色恐怖」氛圍越趨嚴峻，在野黨絕無容忍的空間，勢必與民意站在一起，共同起身對抗，強烈呼籲所有厭惡綠色霸權的台灣民眾，不應該再持續隱忍，否則只會讓綠色權貴繼續罷凌台灣百姓，應該勇敢站出來，捍衛自己票選出來的立委，投下反對罷免的票，讓民進黨繼去年國會選舉挫敗後，再次感受到台灣「厭惡民進黨專斷蠻橫」的真正民意。

國民黨委託《風傳媒》的民意調查，於2025年3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1,069人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。另份《艾普羅公司》的調查，於2025年3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）方式進行，共完訪1,072 人，在95%的信心水準下，受訪樣本的抽樣誤差介於正負3.0%。