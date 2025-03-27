遭國台辦列為「台獨打手」　八炯嗨喊：光宗耀祖了

▲網紅八炯。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

大陸國台辦官網26日推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，發言人陳斌華公布，被舉報人員包括民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷、網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）共11人，大陸方面將進一步查核事證，依法追責。對此，被點名的八炯回應，剛直接打給媽媽說，光宗耀祖了，今年清明掃墓可以告慰自己家祖靈了。

國台辦發言人陳斌華26日表示，國務院台辦政府網站推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄”後，備受關注，舉報踴躍，共收到舉報郵件323封。經梳理已收到的舉報線索，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院」金主曹興誠，「深綠」牙醫史書華，「台獨」網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）等。

陳斌華痛批，舉報郵件均控訴相關人員的惡劣行徑，如羅織罪名打壓在野黨，威脅解散愛國統派團體，蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士，公然侵害陸配正當權益、叫盡「獵殺」陸配等，表達對受其打壓迫害的強烈憤慨，「我們將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。」

對此，八炯表示，又上國台辦名單，剛直接打給媽媽說，光宗耀祖了。今年清明掃墓可以告慰自己家祖靈了。

八炯表示，這幾天打算去內湖警察公墓，告訴反共的湖南外公「請放心！外孫會繼承他的反共遺志」。另外，提醒一下國台辦，自己姓名的「渝」打錯了，是至死不渝的渝。

▼國台辦列出「台獨打手」，網紅八炯上榜。（圖／翻攝自Threads／musiclin_1107）