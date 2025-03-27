北檢檢察官被舉報「台獨打手」　陸委會：企圖干預台灣司法

▲台獨打手、幫凶舉報專欄。（圖／翻攝國台辦）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦26日宣布設立「台獨打手、幫凶舉報專欄」，並透露已接獲323封檢舉，包含內政部長劉世芳、北檢檢察官，以及網紅「八炯」跟「閩南狼」等都在列。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這是對台灣內政的全面滋擾，不但要干預台灣的政治，還要干預台灣的司法，凸顯中共對台滲透統戰的嚴重性。

梁文傑27日在例行記者會上提到，中共政協主席王滬寧2月底在對台工作會議上，就表示要堅定支持島內愛國統一力量，從國台辦昨天發出的舉報名單可看出，這就是具體的支持行動。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑指出，從國台辦提及的名單及行為，可以看出大致的關聯性，比如北檢的林俊言、林俊廷兩位檢察官，可能是被列為羅織罪名打壓在野黨；北檢的林達檢察官，因為常辦國安案件，可能是被列為蓄意羈押支持兩岸關係和平發展的人士；內政部長劉世芳，可能是被列為威脅解散愛國統派團體，也就是統促黨：網紅「八炯」跟「閩南狼」則是被列為公然侵害陸配權益。

梁文傑說，可以看出，中共羅列這張名單是企圖要展現中共是島內愛國統一力量的保護傘，「中共過去是恫嚇政治人物、恫嚇學者，恫嚇像富察這樣的文化界人士，現在擴大到恫嚇民間人士、一般網紅還有檢察官。」

梁文傑強調，意在言外，中共接著還要恫嚇案件的承審法官，影響法官的判決，「這是對台灣內政的全面滋擾，不但要干預台灣的政治，還要干預台灣的司法，不但凸顯中共對台滲透統戰的嚴重性，也證明台灣確實有必要在各方面全面防範。」

另外，梁文傑還說，很高興看到民眾黨在早上有發聲明譴責中共干預司法，讓中共的企圖無法得逞，畢竟司法案件的判決一定有人滿意，一定有人不滿意，但不管結果如何，都是台灣內部的事情，「如果你不滿意，就向專制政權求救，那就是引狼入室、引火自焚。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

