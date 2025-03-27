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長青田徑賽超狂！花蓮獲37金30銀18銅　90歲吳春花奪4金

▲▼花蓮縣原住民田徑運動協會及花蓮縣常青田徑協會參加常青田徑錦標賽，共奪得85面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣原住民田徑運動協會及花蓮縣常青田徑協會參加常青田徑錦標賽，共奪得85面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極推動全民運動，鼓勵長青族群挑戰自我，每年均補助縣內長青田徑選手參加競賽。今年「花蓮縣原住民田徑運動協會」及「花蓮縣常青田徑協會」參加2025年第22屆臺灣國際常青田徑錦標賽，選手們在賽場上奮力拼搏，其中最年長的選手更高齡90歲，最終為花蓮奪下37金、30銀、18銅，共計85面獎牌，展現驚人的競技實力！

▲▼花蓮縣原住民田徑運動協會及花蓮縣常青田徑協會參加常青田徑錦標賽，共奪得85面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全國常青田徑國際錦標賽是國內唯一以成年及銀髮族為對象的田徑賽事，今年已邁入第22屆，本屆賽事於3月15日至16日兩天在臺中市國立臺灣體育運動大學田徑場盛大舉行，匯聚國內外優秀長青選手，共吸引來自全球49個單位、526位選手，其中包括香港、日本、衣索比亞、澳大利亞、荷蘭、南非等6個國家的選手，共同角逐近400個項目的獎牌。

本次賽事中，花蓮縣團隊表現亮眼，「花蓮縣原住民田徑運動協會」獲男子組總錦標第4名、女子組總錦標第6名，「花蓮縣常青田徑協會」則獲男子組總錦標第8名、女子組總錦標第3名，為花蓮爭光。

▲▼花蓮縣原住民田徑運動協會及花蓮縣常青田徑協會參加常青田徑錦標賽，共奪得85面獎牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高齡選手吳春花參加90歲組獨得4面金牌。

縣長徐榛蔚表示，這些長青選手用行動證明「運動無年齡限制」，不僅展現卓越體能與毅力，更激勵社會大眾積極參與運動、挑戰自我。縣府將持續支持資深運動員，推動長青運動發展，讓運動風氣深植花蓮，共同邁向健康長壽的未來。

花蓮縣代表隊成績如下：
男子組：
25歲組：蔡尚佑400公尺金、1500公尺金。
35歲組：蔡尚嘉1500公尺金、5000公尺金、10000公尺金、3000公尺障礙金牌。
40歲組：張名和200公尺銅、400公尺銀；黃寶震鏈球銀。
45歲組：羅政葦三級跳遠銀、跳遠銅。
50歲組：王守睿800公尺金、1500公尺金、5000公尺金、3000公尺障礙金；徐賢璽1500公尺銀、5000公尺銀、5000公尺競走銀。
55歲組：官尚武跳高銅；黃仁理跳遠銀、三級跳遠銅、400公尺跨欄銅；林志忠鉛球銅；古志偉
3000M障礙銅。
60歲組：林義觀跳高銀；孟明廣三級跳遠銅。
65歲組：黃鉅峰100公尺金、200公尺金、400公尺銅；廖清福撐竿跳高銀、400公尺銅、800公尺銅。
70歲組：葛三郎100公尺銀、200公尺銀；李光勝跳高金、撐竿跳高金、跳遠銀、三級跳遠銀。
80歲組：連天生跳遠金、三級跳遠金、100公尺金、200公尺銅；曾俊發跳遠銀、三級跳遠銀、鏈球銀。
女子組：
40歲組：張名惠100公尺銀、800公尺金、5000公尺競走金。
50歲組：柯雨彤100公尺金、200公尺金、跳高金、三級跳遠銅、跳遠銅；劉金秀跳遠銀、三級跳遠銀、100公尺銅；汝苡.菈菈三級跳遠金、鐵餅銀、鏈球金。
55歲組：周碧江三級跳遠銀；黃秀芸三級跳遠銅；張麗玲鏈球銀、陳玉玫鏈球銅。
60歲組：林園汎200公尺金、標槍銀、鐵餅銀。
65歲組：鄭麗瓊100公尺銀、跳遠銀、三級跳遠銀、鐵餅銅、鏈球銀。
70歲組：葛玉英鉛球銀、鐵餅銀、標槍金。
75歲組：孫美妹鉛球金、鐵餅金、標槍金、鏈球金。
80歲組：李美蓮鉛球金、鐵餅金、標槍金。
90歲組：吳春花100公尺金、鉛球金、鐵餅金、標槍金。

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關鍵字：

長青田徑90歲組吳春花

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