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雷軍僅當「1小時首富」…小米股價跌超8%　他秒回：假新聞

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍27日一度登中國首富之位。（圖／CFP）

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍27日一度登中國首富之位。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

小米集團股價連日大漲，突破58.70港元，再創歷史新高，集團市值一度突破1.4兆港元大關，也令創辦人雷軍的身家大增，一度超越農夫山泉創辦人鐘睒睒，成為中國的新首富。但隨著小米股價盤中跳水跌超8%，雷軍也從寶座上掉落，登頂時間為1小時。

據《新浪新聞》報導，先前雷軍登頂消息一出，武大校友群裡一名學弟祝賀雷軍「業績長虹」。雷軍在「巔峰1小時」後，在群組笑回「那是假新聞」。

▲▼雷軍首富之位「僅1hr」。（圖／翻攝自微博）

▲雷軍在校友群回覆學弟。（圖／翻攝自微博）

報導指出，雷軍登上中國首富時的總財富估值，已近4400億元人民幣，超過了農夫山泉鐘睒睒（3700億元人民幣），和字節跳動張一鳴（3300億元人民幣）。

對於雷軍尚未坐熱中國首富之位，網友們表示，「沒事，我雷總還會登頂的」、「雷軍：不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」、「雷總：登頂我都截圖了」、「喜提1小時首富體驗卡」、「雷總體驗卡已使用，還想體驗需繼續充值」、「沒事，是小時也不算短了，哈哈哈哈哈」、「適應當首富1小時」。

根據富比士（Forbes）去年11月公布的《2024年中國富豪榜》，鐘睒睒連續第四年成為中國首富，身家508億美元；騰訊控股主席馬化騰以468億美元位列第二；字節跳動創始人張一鳴排第三，財富為456億美元。雷軍當時以199億美元的身家排名第十。

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