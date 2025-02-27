李嘉誠連五年蟬聯香港首富　蔡崇信身價增加最多

▲香港首富李嘉誠。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

財經雜誌《富比世》（Forbes）公布2025年度香港50大富豪榜，長和系創辦人李嘉誠以身價373億美元（約合新台幣1.2兆元），連續五年蟬聯香港首富寶座。值得注意的是，在台出生、被該雜誌視為香港富豪的阿里巴巴主席蔡崇信身價增加最多，一年上升27％至23億美元。

香港《經濟日報》報導，據《富比世》數據，李嘉誠再度蟬聯香港首富，估算身價達373億美元，較去年估算時多出3％，但仍不及《富比世》2023年時估算的多。

另外，恒地創辦人李兆基、周大福和新世界的鄭家純家族繼續排在《富比世》香港富豪榜第二和第三。

《富比世》指出，香港經濟去年成長約2.5％，但受惠於大陸的刺激政策和最新DeepSeek帶動科技股大漲，恒生指數過去一年累計升幅逾3分之1。不過，香港50大富豪受香港地產市況未明顯復甦和緊張貿易前景的拖累，合計財富僅由2024年的2960億美元，輕微上升1.7％至3010億美元。

在香港十大富豪之中，以鄭家純家族身價縮水最多，一年縮水26億美元、12％，至195億美元。《富比世》表示，周大福珠寶受累於大陸需求放慢、新世界因債台高築而面對股價下跌，都對身價影響最深。

若與2023年比較，鄭家純家族身價兩年縮水近100億美元。

▲蔡崇信。（圖／視覺中國）

此外，《富比世》繼續將台灣出生、大陸發跡的阿里巴巴主席蔡崇信視為香港富豪，他以108億美元身價，排名上升一位至第8位。

蔡崇信是今年榜單中身價增加最多的富豪，一年上升27％至23億美元，除了受惠於近一個月的阿里巴巴股價大漲，《富比世》指出，蔡崇信以6.88億美元的價格將擁有NBA球隊布魯克林籃網隊的BSE Global 15％的股份，出售給美國億萬富翁Julia Koch，同樣使身價上漲。

去年部分上榜的香港富豪離世，其子女或遺屬就因繼承財富而躋身榜單，當中以銀娛新任主席呂耀東排名最高，而商湯創辦人湯曉鷗離世後，其遺孀、港交所高層楊秋梅排名第48位。