川普與澤倫斯基「白宮火爆大吵」　彭博：普丁的一次勝利

▲《彭博社》分析，美烏總統大吵，對於普丁而言，可說是一次勝利。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》分析，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，在白宮橢圓形辦公室發生衝突，對於俄羅斯總統普丁而言，可說是一次勝利，「透過羞辱烏克蘭總統、背叛烏克蘭，美國總統正中俄羅斯下懷。」

美烏總統的白宮會談淪為「世紀外交災難」，也讓礦產協議及軍援蒙上陰影。澤倫斯基尋求安全保證，並且指出普丁過去就曾破壞停火協議，卻被川普與其副手范斯指控「不感恩」美國支援，拒絕接受他們提出的停火條件。

▲川普澤倫斯基會談，最終不歡而散。（圖／路透）



《彭博社》指出，這場衝突的贏家正是普丁。如果西方保持團結、支持基輔，那麼在和平談判開始時，俄羅斯難以獲得有利與強勢地位。如今，俄羅斯經濟陷入困境，戰場上的勝利不可企及，但在川普與西方分道揚鑣，轉而站在莫斯科這一邊時，普丁便取得良機。

《彭博社》指出，美國依然支持烏克蘭等任何國家主權、國際規則與規範、侵略受害者自我防衛的權利，這種想法已經一去不復返。美烏撕破臉引人關注，不只是因為它成為川普口中「很棒的電視畫面」，也因為這為公眾及後世記錄下美國對友好國家「史上最糟糕的背叛」之一。