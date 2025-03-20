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香港「詞聖」盧國沾逝世　作詞粵語歌逾三千首

▲▼香港作詞人盧國沾去世。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

▲香港作詞人盧國沾去世。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

記者陳冠宇／綜合報導

被封為「詞聖」、「詞壇聖手」的香港著名作詞人盧國沾昨（19）日逝世，享年76歲。盧國沾曾為超過三千首粵語歌作詞，與黃霑、鄭國江被視為香港樂壇早期的三大作詞人。盧國沾擅長將古典文學意境融入流行曲，《小李飛刀》中「難得一身好本領」成為經典。

綜合港媒報導，盧國沾的女兒葦蓁昨晚在社群媒體發文證實死訊，寫道：「爸爸今早於睡夢中與世長辭，走得安詳，希望各界給予我跟家人空間，有關後事安排會再通知各位。女兒葦蓁泣告」。

郭富城經理人小美、李龍基、香港作詞人梁栢堅和資深音樂人周啟生紛紛悼念盧國沾。

盧國沾1949年於中國大陸出生，6歲由祖母帶到香港，自小喜歡文學。1968年讀大學期間加入無綫電視（TVB），為官方刊物與廣告撰稿。1975年獲香港導演林德祿邀請為TVB電視劇《巫山盟》同名主題曲作詞，開展作詞人生涯。

盧國沾擅長將古典文學意境融入流行曲，創下不少經典劇集歌，包括《陸小鳳》同名主題曲與插曲《鮮花滿月樓》、《陸小鳳之決戰前後》插曲《決戰前夕》和《願君心記取》等。當中《小李飛刀》同名主題曲歌詞中「難得一身好本領」，膾炙人口。

盧國沾後來與音樂家黎小田組成搭檔，為香港電視劇創作逾百首主題曲，包括《天蠶變》、《人在旅途灑淚時》、《陸小鳳》、《秦始皇》等，風行至今，作品逾3000首。在香港流行曲詞壇與黃霑、鄭國江鼎足三立，當時被喻為「三角碼頭」。

曾演譯盧國沾詞作的歌手包括伍衛國、關菊英、薰妮、羅文、關正傑、葉振棠、張德蘭等。

盧國沾作詞生涯維持約20年，高峰時期一晚便可填好一首詞。早年盧國沾作詞時每天菸不離手、更加將咖啡當水喝。據他的友人透露，他當時抽菸，每支只抽三口，然後將菸放在菸缸中任由香菸燃燒完，再點另一支香菸。

此外，盧國沾是個工作狂，經常天亮才睡覺，只休息三小時便開工，長期透支健康，最終於40歲時疲勞過度，因中風暈倒，更意外撞裂眉骨，昏迷四天四夜，最終於90年代他因健康問題決定淡出。

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