海軍3艦輔導長「拍共艦照品質差」被拔官調職　基層炸鍋

▲我海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）的照片。（圖／國防部提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

共軍日前在高雄、屏東外海進行射擊操演，我國海軍前往監控。沒想到，有3艘任務艦的3名中校輔導長，因回傳共艦照速度太慢而被拔官調職，引起基層官兵不滿。對此，國防部表示，3名中校輔導長是未依戰略溝通指導執行任務，教育訓練後會回派。

共軍2月26日在高雄、屏東外海約37浬處進行射擊操演，海軍紀德級蘇澳艦、成功級成功艦與班超艦前往該海域進行監控，然而負責拍照的周姓、賴姓、鄧姓輔導長因拍攝的照片畫質不佳、回傳速度不夠快，面臨拔官調職的處分。

據悉，偵拍共軍的任務應該是由負責情報部門的作戰長管轄，但最終卻變為輔導長負責。此外，軍艦上配備的相機為約3萬元上下的單眼相機，除了天氣因素影響之外，解析度及變焦都難以在海上清楚拍攝共軍，最後則是照片傳輸的網路速度問題。

海軍前艦長呂禮詩在政論節目《新聞大白話》表示，國安、國防高層應該是想拍攝共軍四明山艦，因該艦改裝後安裝雷射武器裝置。他認為，懲處應該是國安高層要求，並非海軍，因為過去拍攝不合格的照片更多，甚至有跟芝麻一樣小的，都沒有懲處，且此事該由戰情官負責，會拔輔導長也是怪事。

對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將26日在記者會上表示，3名輔導長未依戰略溝通的指導執行任務。且在文宣蒐整、回傳時效等都有精進的空間，因此才進行適度的懲處，做出職務調整的處分，藉此給予警惕。

邱俊榮中將表示，3名輔導長完成教育訓練後，會陸續回派，國防部也會持續對幹部進行關心輔導。