美國防部密切關注共軍演練　重申「對台安全承諾不變」

▲國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（圖／國防部提供）



記者張方瑀／綜合報導

台灣國防部17日偵獲多批共機越過海峽中線及其延伸線，與中共軍艦聯合執行戰備警巡。中國國台辦則證實解放軍在台灣周邊進行軍事演習，並聲稱此舉是「正當且必要」。對此，美國國防部回應，已關注台海周邊的軍事動態，並持續密切監測。

為應對中共近年在台灣周邊海空域進行灰色地帶襲擾，且不排除透過「由演轉戰」模式對台攻擊，台灣軍方17日起執行為期5天的「立即備戰操演」。操演首日即偵獲共軍在當天上午與下午，分別對台執行聯合戰備警巡。

美國國防部一名發言人以背景方式回覆《中央社》記者提問表示，已注意到台海周邊軍事活動，並將持續密切關注局勢發展。美方一再重申，對台灣的安全承諾堅定不移，並反對任何片面改變現狀的行為。

台灣軍方17日上午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入台灣北、中、西南及東部空域。

同日下午陸續偵獲中共殲10、空警500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海活動，其中22架次逾越台海中線及其延伸線。

國台辦發言人陳斌華回應稱，解放軍此次演習是針對台灣總統賴清德近期「鼓吹台獨」的行動，目的是「懲戒台獨勢力」並向外部勢力發出警告。他強調，演習旨在維護國家主權及台海和平。

此外，賴清德13日召開國安高層會議，將中國定位為「境外敵對勢力」，並針對中國統戰滲透及國安風險，提出恢復軍事審判制度、加強對台人申請中國證件的審查等措施，以提升防範能力。