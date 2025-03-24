共軍獲更多決策影響力！　陸委會諮委：加大侵擾台灣是徵兆

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

陸委會日前舉行諮詢委員會議，有與會諮委分析，在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，大陸會更依賴武裝力量，而讓軍隊獲得更多決策影響力；今年以來共軍加大侵擾台灣，可能就是徵兆。

陸委會今（24）日發布新聞參考資料，內容是第66次諮詢委員會議的發言及討論重點，該次會議主題為「中共『兩會』觀察」。

據新聞參考資料引述，部分諮委提醒，「獨裁國家在經濟衰退的情況下，為確保政權穩定，會更依賴武裝力量，而讓軍隊獲得更多決策影響力」。

該份資料續指，中國大陸疫後經濟復甦持續疲軟不振，今年以來中共軍機艦加大侵擾台灣周邊海空域，2月在我高屏外海無預警射擊操演、派軍艦環繞澳洲，並在紐澳間實彈演訓等作為，「展現其在第一、二島鏈的軍事存在，或為中共軍方決策影響力提升之徵兆」。

▼國軍F-16V日前監控中共攻擊2型無人機。（圖／國防部提供）

另在今年大陸兩會「政府工作報告」涉台部分，與會學者認為，相較於去年增加「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」的表述，並在會後舉行「反分裂國家法」實施20週年座談會，主要談話內容未超過外界預期，顯示北京對台基調沒有重大改變。

美中競爭方面，部分諮委觀察，中共利用其舉國體制，由國企提供大量資金、數據，運用AI結合醫療、金融等，將加劇美中科技競爭，加速形成「一個世界兩套系統」，不排除將演變為「標準戰」。

學者預估，未來美國將禁止陸製產品在越南、墨西哥等國「洗產地」，再以低價傾銷美國。

另有部分諮委分析，大陸國家主席習近平真正關切的是政治安全和國際戰略競爭，要求堅定維護政權、制度、意識形態安全，顯示中共當局認為經濟和老百姓的生活可以為大局犧牲。

同時，大陸發展出口產業創造貿易順差、累積外匯，促進科技發展，進而在美中競爭中取得優勢更為重要。

▼中美戰略競爭。（圖／達志影像／美聯社）