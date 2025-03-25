海軍上兵剩3天退伍　艦上發酒瘋持斧亂砸！踹班長嗆：砍死你

▲海軍中和軍艦一名蔡姓上兵退伍前3天，在外飲酒返回軍艦後，持消防斧亂砍公布欄還打傷班長。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者吳佩蓁／高雄報導

海軍中和軍艦一名21歲蔡姓上兵，去年3月9日凌晨在外飲酒返回軍艦後，蔡男突然失控竟拿起一旁消防斧頭朝公布欄狂砍，隨後蔡男不滿賈姓中士班長旁觀，竟出言恐嚇「相不相信我砍死你」、「你這個死gay」、「你是在看三小」，還出腳踹傷人。橋頭地院審理後，依犯傷害罪、毀壞其他軍用物品罪，合併判處6月徒刑，得易科罰金。

判決指出，案發時蔡男是海軍一五一艦隊中和艦輪機部門（四隊）的油機上兵，他在退伍3天前、去年3月9日凌晨1時許，在外飲酒返回軍艦後，因一時情緒發洩，先持艦上消防用的太平斧朝公布欄一頓亂砍，整個過程都被一旁的買姓班長看到，蔡男發現後竟惱羞，辱罵賈男「幹你娘，你是在看三小」、「你這個死gay、gay砲」、「你相不相信等你睡著後，我會拿太平斧砍死你」等語，蔡男更發酒瘋，以右腳狂踹賈男左腹，導致其左側前胸壁挫傷、腹壁挫傷。

所幸其他官兵見狀立即上前制止，蔡男才未繼續鬧事，同艦鄭姓上士立即向上通報，並將蔡男由憲兵隊帶回，並移送橋頭地檢署偵辦，依傷害罪、陸海空軍刑法等罪嫌提起公訴。

橋頭地院審理認為，蔡男案發時為現役軍人，本應重法守紀，僅因酒後因不慎撞擊公布欄，竟持艦上的太平斧破壞公布欄，又不滿賈姓班長在旁圍觀，出言恫嚇、辱罵並對其施暴，依傷害罪處有期徒刑5月；毀壞其他軍用物品罪，處有期徒刑2月；應執行有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。