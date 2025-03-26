「揪團遊台東」復康巴士免費預約今啟動！首發團參訪蔣勳書房

▲台東「揪團遊台東」復康巴士免費預約啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為讓身心障礙者能夠與家人、朋友一同出遊，享受無障礙旅遊的樂趣，台東縣政府推出「揪團遊台東」活動，提供縣府復康巴士免費預約使用，首發團於26日啟程參訪「蔣勳書房」，感受台東藝術與人文的魅力。縣府期望透過這項方案，讓身心障礙者能夠打破交通限制，享受無障礙的旅行體驗，許多參與鄉親感謝縣府的用心，這項服務讓他們的生活更加多元，希望未來能夠有更多類似的活動，讓身心障礙者能夠更自由地探索台東之美。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府重視身心障礙者福利，今年「揪團遊台東」活動，更是強化身心障礙者社會參與，活動不僅鼓勵更多身心障礙者走出家門，積極外出社會參與，更強調團體出遊的樂趣，藉由親朋好友揪團的方式，共同出遊創造美好的回憶及促進親友間的感情。未來，縣府也將持續檢討與優化服務內容，並擴大與各界合作，讓無障礙旅遊成為台東的一大特色，真正落實「交通平權」與「旅遊共融」的理念。

社會處長陳淑蘭指出，「揪團遊台東」對象為身心障礙者或65歲以上有無障礙需求的長者，並須有陪伴者協助。縣府提供中型復康巴士預約使用，每月規劃3條交通接送路線，每團只需8人（包括身心障礙者及陪伴者）即可成團，參加者只需負擔100元車輛清潔費，但提醒活動不包含導覽、購票、用餐等服務，相關園區門票、保險、餐費等費用仍需民眾自理。

社會處補充說明，今日首發團共有11人預約，前往目的地「蔣勳書房」參訪，「蔣勳書房」是台東的知名文化景點，書房內充滿了藝術氛圍與書籍的魅力，為喜愛文學與藝術的人提供一個靜謐的空間。參與者在無障礙交通服務的支持下，無需擔心交通不便，能夠輕鬆參與這次難得的文化之旅，享受與作家蔣勳的作品和思想碰撞的機會。參與者對這次體驗相當滿意，王先生表示：「以前想出門旅遊總是覺得很麻煩，現在有免費復康巴士，不僅方便，還可以和朋友一起出遊，真的很開心！」同行的林女士則說：「這次來蔣勳書房，讓感受文藝氣息，能夠和朋友一起分享這樣的體驗，真的很難得。」

有關復康巴士申請方式及「揪團遊台東」相關訊息將公布於縣府社會處Facebook粉絲專頁、東台灣客運Facebook粉絲專頁及縣府社會處官網公告(https://reurl.cc/L5Ryx3)，有意參加者請填寫報名網址(https://reurl.cc/XZ7daj)，歡迎多加預約使用。如有相關問題，請洽社會處社會福利科諮詢申請（聯繫窗口：089-340720＃105，高社工）。