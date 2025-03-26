LINE投資詐騙陷阱　警銀聯手成功攔阻百萬匯款

▲警銀聯手護民財詐騙集團徒勞無功。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局寶桑派出所近日接獲華南銀行行員報案，指稱有民眾疑似遭遇詐騙，準備匯款新台幣100萬元至投資帳戶。警方立即趕赴現場，成功攔阻該筆款項，避免民眾落入詐騙集團圈套。

據了解，胡姓男子當日上午至華南銀行台東分行臨櫃匯款，表示欲投資加密貨幣及美股。銀行行員顏姓員工在處理匯款時，發現胡男帳戶已被列為警示帳戶，察覺異常後立刻通報警方。員警到場後，經胡男同意查閱其投資群組內容，發現該群組以「穩賺不賠」、「跟著我投資一起賺錢」等話術誤導受害人，使其誤信能夠獲利而準備匯款。

員警與銀行行員向胡男說明此類投資為典型的假投資詐騙，並詳加解釋詐騙手法，胡男驚覺受騙後，立即打消匯款念頭，成功保住新台幣100萬元，並多次感謝警方與行員的即時協助。

台東警察分局提醒，詐騙手法層出不窮，民眾在使用網路資源時應提高警覺，避免點擊不明連結或輕信來路不明的投資資訊。目前假投資詐騙為最常見手法之一，若遇到陌生人推薦「穩賺不賠」的投資方案，應特別謹慎，可至「打詐儀錶板」（https://www.165dashboard.tw/）查詢最新詐騙手法與案例，或撥打165反詐騙專線及110報案專線諮詢，以防遭受詐騙損失。