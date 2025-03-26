台東街頭出現乞討者　縣府立即啟動介入關懷訪視

▲台東街頭出現乞討者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近日台東市街頭出現一位乞討者，引起民眾關注，台東縣政府在接獲熱心民眾通報後，立即啟動關懷訪視與介入程序，由社會處派遣社工人員深入了解該個案的實際狀況。經訪談該名個案為居住在台東縣某鄉鎮，領有身心障礙證明，長期以來每日搭乘公共運輸工具至台東市區進行乞討。然而，經過初步了解，該民眾的家庭經濟狀況並不差，家人亦提供充分的照顧與關懷。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，案件已先由社工訪視，後續將會持續追蹤關懷，媒合包括物資補助、轉介醫療資源、積極連結民間團體，或導入社區支持系統等，以幫助個案建立穩定的生活模式；同時與家屬合作，瞭解背後成因，共同尋求解決乞討行為的根本方案。

社會處補充，縣府長期關注弱勢族群的福祉，並積極強化社會安全網，分別於台東市區、海岸線區、縱谷線區、南迴線區布建四處社福中心，並擴充社工人力，提升服務量能。社工對於家庭經濟陷困需要接受協助、家庭支持系統變化需要接受協助或多重照顧問題等家庭，進行訪視評估，依脆弱家庭的生活狀況及需求，連結社會救助、食物銀行、就業、就學、就醫或其他資源網絡等資源，讓脆弱家庭不漏接，能夠及時提供弱勢民眾支持。

縣府強調，民眾如因天災、意外等急難事件經濟生活陷入困境，可洽戶籍所在地鄉鎮市公所、社會福利服務中心等單位尋求協助。縣府呼籲一起關心遭遇困難需要協助的民眾，如發現街坊鄰居或親友遭遇變故、經濟陷困或其他因素致生活需協助，可洽當地鄉鎮市公所、衛生福利部關懷e起來或1999縣民專線進行通報。