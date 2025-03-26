旅日最後1天！司機一聽「台灣來的」遞上手寫紙條　內容暖炸

▲原PO在日本遇到天使司機大哥。（圖／原PO授權引用）



記者鄺郁庭／綜合報導

不少國人喜歡去日本玩，最近有女網友去京都，最後一天遇到一位司機大哥，對方知道她準備要離開了，便在等紅燈的時候手寫了一張紙條給她，並說「台灣是日本的好朋友，你們拿給任何一個日本人看，他們都會幫助你們」，超暖故事引發熱議。

原PO在Threads貼出一張照片，說她在京都的最後一天，遇上一個超天使的司機大哥，知道她們要離開了，在等紅燈的時間手寫了紙條遞給她們，並說「台灣是日本的好朋友，你們拿給任何一個日本人看，他們都會幫助你們。」

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只見紙上寫著「「我是從台灣來的，想搭乘新快速列車到大阪，請問車站在哪裡呢？（原文：私はタイワンから来ました 大阪へ新快速で 行きたい 新快速の乗り場はどこですか？）」

原PO也在留言處透露，自己是第一次去大阪，當時在車上有和司機小聊一下，對方才知道她們是台灣人，知道後不止幫忙寫了問路紙條，也寫了時程表給她們。

看到貼文後，就有網友紛紛直呼暖心，「在國外遇見願意幫助自己的人，真的很感人」、「司機大哥人好好，怕妳到車站找不到正確的上車處」、「看完這串起雞皮疙瘩欸…太好了吧… 」、「好感動！善的循環。」

也有受過幫助的過來人分享，「我在鄉下的滋賀縣，也遇到親切熱心的大姐姐，知道我跟先生兩人在看完表演後要去車站，就直接說「我開車載你們去車站！」」「這也太….日本人願意這樣做真的不容易欸！」「大阪人真的很好很熱情，上次去也是都被他們幫助到。」

※本文獲原PO授權引用。