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王品頂級牛排THE WANG營業5年熄燈　2度獲米其林「停業原因」曝光

▲主打管家式服務！王品「THE WANG」丁骨牛排，日本A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

▲THE WANG明星商品「乾式熟成丁骨牛排」。（圖／記者黃士原攝）

記者柯沛辰／綜合報導

王品集團旗下頂級牛排餐廳「THE WANG」開業5年，2度獲得米其林餐盤推薦。不料，餐廳在Google地標上顯示「永久歇業」，令無數老饕感到錯愕。事實上，「THE WANG」去年底就曾在IG預告熄燈。為此，王品集團也親自說明結束營業原因。

「THE WANG」位在台中市西屯區朝富路，主打「乾式熟成丁骨牛排」及「管家式服務」，是台中指標性的頂級牛排餐廳。2019年10月開幕後，不到一年就獲得2020「米其林餐盤推薦」，並於2021年再度蟬聯，在Google評論上不僅收穫近4800則評論，還拿下4.8顆星高分。

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▲▼頂級牛排THE WANG營業5年熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

▲頂級牛排THE WANG營業5年熄燈，老饕不捨。（圖／翻攝自Google Maps）

其中，餐廳的明星商品「乾式熟成丁骨牛排」，選用美國PRIME等級丁骨牛排，乾式熟成28天，經百萬頂級烤箱高溫炙烤、鑄鍋靜置後，最終焠煉出酥脆焦香、迷人起司的多汁風味，可一次享受菲力與紐約客的雙重口感。

近期有老饕發現，餐廳在Google頁面上的營運狀況為「永久歇業」，因此感到相當錯愕。事實上，THE WANG去年底就曾在官方IG公告，「感謝您對THE WANG的支持，品牌最後營業日為11月30日，優雅落幕，再次感謝多年來的支持與惠顧。」

不過，時至今日，仍有不少粉絲在官方粉專留言詢問「為何歇業？」對此，王品集團回應，「THE WANG因租約到期，於去年11月30日結束營業。」

▼王品「THE WANG」主打管家式服務，受到許多顧客喜愛。（圖／記者黃士原攝，下同）

▲主打管家式服務！王品「THE WANG」丁骨牛排，日本A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

▲主打管家式服務！王品「THE WANG」丁骨牛排，日本A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

▲主打管家式服務！王品「THE WANG」丁骨牛排，日本A5和牛肋眼。（圖／記者黃士原攝）

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