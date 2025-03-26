TVBS民調／賴清德恢復軍審獲6成支持　「藍綠白」皆贊成大於反對

▲總統賴清德「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前召開國安高層會議，並於會後宣布5大國安威脅與17項因應策略，包括恢復現役軍人的軍事犯罪適用軍事審判。該政策引起不少討論，藍營也普遍反彈，然而，根據TVBS民調中心今（26日）公布最新民調，有60%民眾贊成恢復軍事審判，僅25%民眾則表示不贊成，且若與政黨傾向交叉分析，不管藍綠白支持者都是贊成大於反對。

民調詢問，「因應中國對國軍的滲透及間諜活動威脅，賴總統表示會修法恢復對現役軍人的軍事審判制度」，有60%民眾表示贊成，其中35%非常贊成，25%還算贊成，25%不贊成，包含10%不太贊成，15%非常不贊成，另外15%沒有表示意見。

▼TVBS民調，賴清德恢復軍審相關。（圖／TVBS民調中心提供）



若與政黨傾向交叉分析顯示，民進黨認同者有87%贊成恢復軍事審判、6%不贊成；國民黨認同者有45%贊成，略高於41%不贊成，意見分歧；民眾黨支持者有53%贊成，41%不贊成。中立民眾有53%贊成，高於23%不贊成，另外25%沒有表示意見。

有關賴清德召開國安高層會議，針對五大國安及統戰威脅，提出「賴17條」等，包含恢復軍事審判等17項因應策略，民調顯示，有41%民眾表示支持賴清德的國安政策，其中19%非常支持，22%還算支持，34%民眾表示不支持，包含14%不太支持，20%非常不支持；另有25%民眾表示沒有意見。

對於賴清德稱大陸是反滲透法定義境外敵對勢力，則有43%民眾、38%民眾表示不支持，若與年齡層交叉分析，則除了50至59歲外，其餘年齡層皆是同意大於不同意。

此次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年3月18日至24日晚間18：30至22：00，共接觸1,335位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為285位，拒訪率為22.1%，最後成功訪問有效樣本1,050位（市話522、手機528），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。