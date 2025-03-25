藍「夜行軍」院會通過雙公投　吳思瑤轟狗急跳牆：無效會議絕不背書

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為反制大罷免，國民黨團提案提出反廢死、反戒嚴公投，但連兩次院會因綠營為「游智彬案」杯葛無法處理，今（25日）院會表定6點休息後，晚上7點18分，大批藍委、立法院長韓國瑜回到議場，表決通過反廢死、反戒嚴公投提案逕付二讀後交付協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，藍白立委竟然趁會議結束後，偷偷摸摸回議場非法開會，自己表決強行通過兩項詐騙公投，狗急跳牆，吃相難看，「無效會議，違法表決，我們當然不背書！不承認！」

根據議事規定，散會時間已屆而議事未畢，主席得徵詢出席委員同意，酌定延長時間。而今日會議表定結束時間為晚上6點，因此若要延長會議，應於晚上6點前於議場內宣布。若舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止，但今日院會並沒有進入質詢階段。

吳思瑤批評，立院違法表決又來了，會議結束散場後藍白才進場開會，只為偷襲偷渡救罷免的公投議案。韓國瑜沒有在6時前進場徵詢是否延長會議時間，所以會議時間自然在六點結束。這是議事主持的基本ABC，偏偏藍白不理。

吳思瑤直言，藍白立委竟然趁會議結束後，偷偷摸摸回議場非法開會，自己表決強行通過兩項詐騙公投，不存在的公投議題、不存在的無效會議，都存在於藍白多數、韓國瑜當家的立院。光明磊落很難嗎？為什麼要這樣偷雞摸狗？狗急跳牆，吃相難看，違法亂紀再創紀錄，「無效會議，違法表決，我們當然不背書！不承認！」

林俊憲表示，國民黨趁著全國注意力都在看返回深淵之旅時，剛剛在院會硬闖，表決過2項空殼公投，只簡單說3點：第一、開會公文明確指出時間到下午6點，韓國瑜主持的這場表決，違法無效。第二、即使院會硬闖，接下來還要過中選會這一關，委員合議審議主文和理由書。這兩項公投完全不可能依公投法30條發生效力，中選會審議後，會依法做出適當裁決。第三、這些人，不罷能行嗎？

對於雙公投，林俊憲指出，立法院只能提出重大政策公投，根據公投法30條第3項規定：「有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。」沒有戒嚴，你要總統如何「必要處置」達成「反戒嚴」？沒有廢死，且司法非屬行政機關職權，你要總統如何「必要處置」達成「反廢死」？

林俊憲直言，對根本不存在的東西進行公投，要總統對根本不存在、並非職權所屬的事項處置。所以是在投什麼意思？