外國「老公」要10萬買機票　彰化婦急匯款...行員一眼看出有詐

▲彰化1名年近70歲女子落入交友詐騙。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名年近70歲女子，在網路認識一名住在外國、素未謀面的「老公」，男子近日向她訴苦因做生意失敗急需10萬元買機票，回台與銀行進行財務周轉，女子一聽「老公要錢」急著到行庫匯款，但行員一看錢是匯到台灣某銀行，並不是匯到國外，女子又支支吾吾，立即通報警方到場，共同揭開騙局，成功保住她的辛苦錢。

田中警分局表示，社頭分駐所員警徐紹瑋、尹靖崴於3月18日接獲行員通報，指有民眾欲匯款10萬元到某銀行，且該民眾在溝通時表現猶豫、語氣閃爍，行員察覺可能涉及詐騙，因此機警報警。

▲彰化1名年近70歲女子落入交友詐騙。（圖／警方提供）

員警到場了解情況後，發現這是典型的「交友詐騙」手法，詐騙分子常在社交平台上假裝成外國人或異性，利用甜言蜜語與受害者建立感情，再以各種理由要求匯款，最後捲款失聯，經警方耐心勸導，該名女以才驚覺自己險些受騙，對於行員的警覺性與警方的即時攔阻表達感謝。

田中分局分局長林鼎超表示，網路交友務必保持警覺，若對方開口借錢、要求匯款，應立即提高警覺並與親友商量，尤其詐騙集團常藉「急需資金」、「幫助渡過難關」為由博取同情誘騙金錢，務必撥打165反詐騙專線求證，亦可至打詐儀表板參考最新詐騙手法，以免辛苦積蓄落入詐騙集團手中。