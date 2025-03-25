派出所停車挨轟耍特權涉違黨紀　賴清美喊已經大和解：不合理

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美日前在芳苑警分局王功派出所，因停車與員警引發爭議，民進黨彰化縣黨部今日下午發文表示，「賴清美的言行已造成社會議論，影響黨的形象，將依黨內程序送交評議委員會處理」，對此賴不解表示，此事件早上已經和解圓滿落幕，黨部未曾與她聯繫，便逕行送交評議，此舉並不合理，她會願意配合調查、前往黨部說明。

▲彰化縣議員賴清美到王功派出所臨停惹議。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議員賴清美到王功派出所送茶葉致意和解。（圖／記者唐詠絮翻攝）

賴清美是彰化縣民進黨連任5屆資深縣議員，平日為弱勢民眾發聲深得民心，卻因為臨停派出所事件引發網友砲轟她耍官威耍特權，但也有部分網友得知後，昨天到服務處關心及時送上溫暖，讓她備感窩心。

賴清美已於今日上午帶著茶葉前往王功派出所致意，並由所長代表接受，下午民進黨彰化縣黨部執行長林維浩說明，此案由黨中央交辦，針對本黨彰化縣議員賴清美日前駕車臨停派出所與員警發生爭執惹議，因涉及黨紀，必須送交評議委員會審議，賴清美屆時可陳述意見。

賴清美則回應，事件發生後，黨部未曾與她聯繫，便逕行送交評議，此舉並不合理。她已親自前往派出所向值班警員致意，並澄清因溝通誤會造成爭執，強調自己一向支持警政工作，她表示會配合黨內調查，釐清事件經過。

▲彰化縣議員賴清美上午到王功派出所送茶葉致意。（圖／記者唐詠絮翻攝）