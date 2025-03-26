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社會 社會焦點 保障人權

翻屋頂偷神明香油錢！雨衣盜半夜嚇醒：土地公託夢我會被抓

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局轄區近日發生數起宮廟竊案，宮廟的香油錢箱鎖頭、抽屜，全被小偷破壞洗劫一空損失3萬餘元，廟方人員發現後火速報警，經調閱監視器追查，是一名38歲陳姓犯嫌所為，陳男被逮時神色慌張的說，他連連夢到「土地公說你會被抓喔」要他不要再做壞事，後悔已經來不及了，警詢後依竊盜罪嫌移送。

▲男子穿雨衣鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子穿雨衣戴安全帽鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子夢到土地公。（圖／記者唐詠絮攝）

廟方人員說，他去年就曾到廟來偷過香油錢，已經偷過3次，去年尾牙前也一次，從後面屋頂進入，破壞香油錢箱，於是在今年土地公生頭牙慶典結束時已全將香油錢收走，果真陳男隔天再度上門偷錢。

▲男子鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子穿雨衣鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

陳男有時穿雨衣戴安全帽作案以掩人耳目，還破壞香油錢箱，讓廟方相當頭痛，員林派出所接獲報案後，立即成立專案小蒐證，並調閱廟方周邊監視器，於3月20日在其住處將人逮捕，陳男當時嚇得供稱，「睡覺都會夢到神明指責他，作奸犯科法網難逃」，沒想到警方就上門逮人。警詢後依刑法竊盜罪嫌移送地檢偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，竊盜行為侵犯民眾生命財產甚鉅，造成社會治安之亂源，打擊竊盜犯罪一貫是警察查緝重點，呼籲民眾有發現任何疑似竊盜犯罪之行為時，請撥打110電話向警方報案，共同維護良好社會治安環境。

▲男子鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

▲男子鬼祟到宮廟偷香油錢。（圖／記者唐詠絮攝）

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