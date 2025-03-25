民眾遇假行員詐騙及時求證　大武警成功阻詐

▲反詐宣導有成效! 民眾遇假行員詐騙及時求證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警察分局太麻里分駐所近日成功攔阻一起詐騙案件。一名林姓民眾接獲自稱為土地銀行行員的來電，對方聲稱有不明人士冒用其證件辦理貸款，並在通話過程中表示將轉接警方進行後續處理。林姓民眾聽後察覺異常，隨即前往太麻里分駐所報案求證。

分駐所所長廖志宗與警員戴貫哲了解情況後，立即向林姓民眾說明，這是常見的電話詐騙手法。詐騙集團常假冒銀行行員、公務機關人員，聲稱民眾個資遭冒用，引發恐慌並降低戒心，進而誘使受害者依指示匯款。

警方提醒，接獲不明來電時應保持警惕，不輕易透露個人資訊，並可透過警察機關或165反詐騙諮詢專線求證。經過警方詳細解說，林姓民眾確認自己險遭詐騙，並表示幸好平時關注反詐資訊，才能及時察覺異狀，對警方的提醒與協助深表感謝。

大武警察分局分局長莊于瑩表示，預防詐騙的關鍵在於提高民眾的反詐意識，透過持續宣導，讓民眾能在接獲詐騙訊息時保持冷靜，提高警覺，讓詐騙集團無計可施。

警方呼籲，接獲可疑電話或訊息時，應遵循「一聽、二掛、三查證」原則，並撥打110或165專線求證。此外，警政署「打詐儀錶板」官網（https://165dashboard.tw/）提供豐富的防詐資訊，鼓勵民眾多加利用，以提升自我防護能力，共同防範詐騙犯罪。