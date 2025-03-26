桃園運動中心兒童游池「排水孔吸人」動不了！恐怖紅色大印記曝　

▲排水孔吸人。（圖，下同／翻攝自黃瓊慧FB）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨桃園市議員黃瓊慧指出，有媽媽帶小孩去桃園蘆竹國民運動中心泳池，在兒童池突然被排水口強力吸入，無法自行脫困，獲救後背部被吸出超大印痕，驚呼「真的非常危險，如果被吸入的小孩怎麼辦？」而且事情發生後，運動中心泳池仍持續開放，「有沒有請廠商來調整吸水幫浦？是故障還是其他原因？」

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▲媽媽的背部被吸出一個深深的印痕。

黃瓊慧在粉專發文，收到一名媽媽陳情，21日晚上6點在桃園蘆竹國民運動中心的兒童池陪孩子玩耍，泳池排水口突然吸人，強大吸力讓她無法自行脫離，只好請孩子去呼救。經過救援後，媽媽的背部被吸出一個深深的印痕，「發生意外的地點是兒童池，如果連成人經過恐怖吸水口都會突然被吸入，無法脫離，小孩怎麼辦？」

更令人不解的是，事件發生後，運動中心仍持續開放，未見有所調整，黃瓊慧指出，「有沒有請廠商來調整吸水幫浦？是故障還是其他原因？國內國外都曾發生排水口吸人導致溺斃的案例，不可不慎」，她呼籲體育局必須加強運動中心的管理及巡視設備，並需負起相關賠償責任。

貼文曝光，網友直呼扯，「好誇張。這是什麼問題造成，要去了解很恐佈喔」、「如果可以，還是請議座調閱一下監視器看看『過程』到底怎麼發生」、「太可怕了，有一集絕命終結站的劇情就是泳池的排水口釀禍」。