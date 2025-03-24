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已婚師偷吃人妻女大生！正宮怒罵：狗男女　渣夫求離婚法官判准

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台南一名已婚大學老師外遇女學生，他不堪妻子長期言語暴力，憤而訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／台南報導

台南市一名已婚大學男老師阿德（化名）與女學生發生婚外情，妻子發現後控制不住情緒，經常出言以「狗男女」、「小三」、「小人」等言語羞辱他，甚至動手對他施暴，阿德不堪妻子長期言語、肢體暴力，憤而向法院訴請離婚。台南地院審理認為，縱使阿德外遇，但不代表其妻可以恣意謾罵及威脅阿德，認為2人婚姻發生破綻雙方均有責任，一、二審均判准離婚。

阿德主張，妻子疑心病甚重，總是懷疑他外遇，時常以言語譏諷他，並以「你佛心來著幫小三養先生和小孩」、「偷雞摸狗久了」、「是小三在聲聲催了吧！你是會每況愈下，我也不想回收破銅爛鐵」等言語詆毀他，甚至連身邊的朋友都無端遭到波及，妻子有時甚至還會動手對他施暴。

阿德還指控，妻子對於能否控管他的金錢十分在意，30年夫妻生活，妻子僅留給他3本不到3000元的存簿，稱他原本是大學老師，後來有企業找他擔任公益部門執行長，多了一份能夠留給自己的薪水，但妻子卻很在意他的薪資不再受他控管，留言諷刺他「你的心術不正時周邊都是牛鬼蛇神」。

阿德主張，妻子長期對他言語及精神暴力甚至肢體暴力，他不堪同居的虐待，身心受創極深，無法繼續與妻子維持婚姻關係，於是向法院訴請離婚。

▲▼爭吵,後悔（圖／Pakutaso）

▲妻子反控丈夫外遇後為求離婚，對她百般刁難，甚至動手施暴。（示意圖／Pakutaso）

妻子則辯稱，2017年間她才發現阿德與女秘書關係曖昧，經常出雙入對，更在阿德車上發現他寫給女秘書的情書，寫著「以你年輕時的美貌和學歷，怎可能讓這樣的人擁有你」、「妳永遠不懂我夜裡如何想妳痛苦的不能入眠」、「我不想和他分享妳的身體」，且該名女秘書不僅已婚，還是阿德研究所的學生，讓她深受打擊心痛不已，一時過激才會口出惡言，為人之常情，絕無虐待阿德。

妻子主張，2人結婚30餘年，育有2名女兒，結婚初期全靠她擔任護理人員的薪水養家糊口，並支援阿德做藝術創作、進修取得學位成為大學年聘講師，直到阿德到企業擔任執行長後，收入逐漸穩定，但阿德卻一反常態，不僅沒把薪資交由她保管，甚至於2020年9月起至2023年3月不明提領及匯款共345萬餘元，她才會詢問丈夫將存摺及地契藏起來的原因，並無無嚴格管控丈夫金錢，亦不曾將阿德的收入挪為私用而是完全貢獻於家庭。

妻子更反控，阿德外遇後為求離婚，對她百般刁難、態度苛刻，甚至故意製造衝突、出手打她，但她有感於夫妻多年情分，仍希望阿德能迷途知返，回歸正常家庭生活，重拾婚姻和樂及家庭圓滿。

一審法官認定妻子對阿德的言行舉止，已構成民法第1052條第1項第3款所謂之不堪同居之虐待，判准雙方離婚。妻子不服上訴，強調她仍冀望阿德能回歸家庭，積極維繫兩造婚姻。

二審法官認為，阿德長時間與女秘書外遇，嚴重破壞婚姻生活，且於日常生活亦對妻子有言語辱罵及肢體衝突的情形；妻子則數次以具侮辱性、詆毀人格尊嚴之言語辱罵阿德，甚至出現威脅的言語，而對阿德施以精神暴力，並不時擅自翻閱並翻拍阿德的物品而侵害其隱私權，雙方顯然難以繼續維持婚姻，已達重大破綻程度而無回復之希望，駁回阿德妻子上訴，維持一審判決。

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