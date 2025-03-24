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她夥同小王殺夫「肢解15塊」水泥封屍　父母報警：求判女兒死刑

記者張方瑀／綜合報導

印度女子拉斯托吉（Muskaan Rastogi）夥同小王殺害丈夫，除了拿尖刀猛刺心臟致死外，還將其分屍成15塊，丟進油桶裡用水泥封住。拉斯托吉行兇數日後向母親自首，而她的父母直接報警，甚至憤怒表示，「我的女兒謀殺丈夫，應該判處死刑。」

根據NDTV報導，拉斯托吉4日夥同小王舒克拉（Sahil Shukla）殺害丈夫索拉布（Saurabh Rajput），還將屍體肢解成15塊，放入油桶裡後再用水泥封住。警方表示，索拉布死前疑似被下了安眠藥。

▲▼印度女子拉斯托吉（Muskaan Rastogi）夥同小王殺害丈夫。（圖／翻攝自X）

▲拉斯托吉夥同小王殺害丈夫後，肢解屍體塞入油桶內，再用水泥封住。（圖／翻攝自X）

法醫報告指出，索拉布的心臟被用力刺中三次，死亡原因被認定為休克和大量失血，「尖銳的長刀直接用力地刺入他的心臟深處。」索拉布的頭部被割下，雙手從手腕處被砍斷，雙腿被折彎，顯示出有人試圖將屍體塞進桶中。

拉斯托吉作案後．就和小王一起前往喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）度假，在此期間，他們還用索拉布的手機傳訊息給家人，藉此營造出丈夫還活著的假象。

這起謀殺案是在18日曝光的，當時拉斯托吉向母親坦白犯案，她的母親報警後，兩人也立刻遭到逮捕。拉斯托吉和舒克都被指控謀殺和毀滅證據，目前警方仍在蒐集更多證據。

拉斯托吉的父母表示，他們已經和女兒斷絕關係，「我的女兒謀殺了她的丈夫，她對社會構成了威脅，她應該被判死刑。」

她的母親說，「那個男孩（索拉布）是個好人，我們要伸張正義，要求絞死她（拉斯托吉）。」

典獄長夏爾馬（Viresh Raj Sharma）指出，拉斯托吉已要求安排政府律師為她辯護，因為她的家人不願提供幫助。此外，拉斯托吉甚至希望她能和舒克拉關在一起。

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