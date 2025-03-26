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新北捷運「賠8億」轉虧為盈！「開源節流」為關鍵因素

▲新北捷運三鶯線拚今年底完工。（資料照／新北市捷運工程局提供）

地方中心／綜合報導

隨著新北市捷運工程逐步完工，明年即將啟用的「三峽鶯歌線」引起外界關注，不過外界擔憂其搭乘人次是否能與台北市捷運相比，甚至可能帶來財務壓力。對此，新北市大眾捷運公司總經理吳國濟表示，目前新北捷運目前日均運量約10萬人次，雖不及台北200萬人次，但透過開源節流措施，已逐步轉虧為盈，過去累積虧損一度達8億餘元，於前年度首次轉虧為盈，盈餘突破1億元，未來有信心持續提升營收。

▲拍帶,安坑輕軌十四張站,捷運環狀線十四張站,新北捷運,央北重劃區交通,新北捷鑽預定地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北捷運累積虧損一度達8億餘元，但透過開源節流措施，已逐步轉虧為盈。（圖／ETtoday資料照，下同）

吳國濟指出，台北捷運的優勢在於其主要行經人口密集的蛋黃區，通勤需求強勁；相較之下，新北捷運的路線多延伸至蛋白區，主要服務通勤族，票務收入較低。例如，淡海輕軌初期每年虧損近2億元，但隨著淡水人口增長，以及車站、車廂廣告與「捷運超商化」等副業經營，收支已逐漸打平，新北捷運成立至今7年，累積虧損一度達8億餘元，但透過精簡人力、拓展廣告收益等方式，目前已降至約6億元。

▲▼新北捷運公司總經理吳國濟。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北捷運公司總經理吳國濟。（圖／新北捷運公司提供）

面對財務壓力，新北捷運公司採取了多項措施來改善營收狀況。在節流方面，近年來已進行3次人力精簡，將維修、站務與清潔人員的三班制調整為兩班制，以提高人力效益，並根據各車站運量彈性調整人力配置，降低營運成本。

在開源方面，新北捷運積極活化空間資源，車站牆面、車廂內部及淡海輕軌的高架梁柱皆開放廣告租用。同時，為提升非票務收入，2023年12月起，新北捷運與全家便利商店合作，在環狀線十四張站設立站內超商，提供飲品、簡餐與生活用品，讓乘客能在通勤途中享受更便利的購物體驗。

▲空拍,安坑輕軌十四張站,捷運環狀線十四張站,新北捷運,央北重劃區交通,新北捷鑽預定地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北捷運於前年度首次轉虧為盈，盈餘突破1億元。

這些策略已初見成效，吳國濟透露，新北捷運於前年度首次轉虧為盈，盈餘突破1億元，雖然去年因0403花蓮地震導致環狀線暫停營運約8個月，影響營收，盈餘仍維持在3000多萬元，顯示經營模式已逐漸穩健，除了現有的環狀線、淡海輕軌與安坑輕軌外，2025年三鶯線即將啟用，新北市府也積極爭取五股泰山輕軌、深坑輕軌與淡海輕軌第二階段的中央核定，隨著轉乘便利性的提升，未來搭乘人次預計增加，新北捷運樂觀期待更高的盈餘成長。

此外，新北捷運正推動「大車站計畫」，將捷運站轉型為「智慧生活站」，不只是通勤場域，更是社區補給站，未來，捷運站內將陸續增設洗衣店、物流貨點，甚至無人商店與智能取貨櫃，讓乘客能夠在通勤途中完成生活所需，吳國濟強調，「超商就是車站、車站就是超商」，未來會將此模式擴展至龍埔、紅樹林、板橋等人流量較大的車站。

▲拍帶,安坑輕軌十四張站,捷運環狀線十四張站,新北捷運,央北重劃區交通,新北捷鑽預定地。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北捷運正推動「大車站計畫」，將捷運站轉型為「智慧生活站」。

目前，十四張站的站內超商開幕後，進店率達10.5%，平均每名乘客消費70元，平日來客數超過700人，顯示乘客對此模式接受度高。未來，隨著更多車站導入智慧商店、社區取貨點及無人便利商店，新北捷運將不再只是交通運輸工具，而是通勤族生活的一部分。

新北捷運正透過多元化經營與智慧化轉型，擺脫過去的虧損困境，並提供更便利的服務，隨著三鶯線即將啟用，以及「捷運商場化」策略的深化，新北捷運未來的發展值得關注。

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