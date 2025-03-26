中捷砍人兇嫌當庭下跪！想模仿鄭捷判死　現在「活著就有希望」

▲台中捷運兇嫌洪淨今二審開庭時，向傷者呂小弟下跪道歉。（資料圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

20歲護專生洪淨去年犯下台中捷運隨機砍人重案，一審被判10年徒刑。案件上訴台中高分院，今日開庭時，洪淨當場唸了多張準備好的書信，甚至看見到庭的受害者呂小弟，當場下跪道歉，情緒激動。洪淨說：「自己不敢離世，才會說要模仿鄭捷、判死刑，感謝父母沒放棄自己，活著就有希望，會好好面對被害者。」

台中高分院二審今日上午10時進行審理，由審判長吳進發、法官許冰芬、鍾貴堯組成合議庭。洪淨媽媽再次到庭旁聽，受害者中的呂小弟（目前已滿18歲）今天也到庭，由爸媽陪同，呂小弟跟洪淨都有和解意願，庭後直接進行調解，呂父僅表示尊重兒子選擇。

洪淨辯護律師古富祺主張，從勘驗影像中可發現，洪淨當時揮砍呂小弟後，並沒有追趕，跟長髮哥許瑞顯則是因對方躲在門後，發生拉扯爭執，後來就沒有傷人事件。洪淨也說，自己沒有致人於死的殺人犯意。

▲檢方認為，洪淨殺人犯意堅定。（圖／ETtoday資料照）



檢方則強調，影像中，洪淨殺人犯意堅定，洪在案發前就曾經說過想殺害老師、於公眾場所殺人，選定台中捷運，則是因為車廂為密閉空間，日期選定5月21日，更是因為正是鄭捷犯案10周年，希望引起媒體關注，事發當下，被奪刀後，又再拿起別支刀，怎麼會是沒有殺人犯意？

洪淨寫了一封書信在庭上自白，他說：「我幼年因為爸爸生病、家暴和家中分離，13歲至19歲因為生病，又在學校遭受欺凌，我忍了5年，沒有人知道我經歷了什麼，這段時間在看守所遇到很多人，覺得真心很對不起，去年的我實在不成熟，只想用離世來逃避。」

洪淨表示，事發前吞了84顆藥物，還刻意等待10分鐘，是因為自己為護專生，等候藥效，當時犯案時很暈，都沒有力氣。希望犯下恐怖的事情，讓警察一槍殺了我，也是因為不敢離世，結果發現死不了，反而一下在警局、一下在醫院。」

洪淨說，「見到爸媽後，第一時間就是問傷者的情況，感謝父母沒有放棄自己，第一次感覺到家庭的溫暖，對不起受傷的兩人、車上的乘客以及社會大眾，造成社會恐慌，我每天都在反省。我也是人，我會哭，去年在看守所吞了16顆電池，我得知媽媽在庭外昏倒，感覺自責，知道自己應該面對，更要珍惜自己，活著就有希望，好好面對被害人，我還有年邁阿公跟小我11歲的弟弟。」

最後，洪淨不顧法警制止，突然當庭向到場的呂小弟下跪，並說，「我會好好面對自己，就算無法減刑，也希望法官理解我的本意。」吳進發諭知，全案4月23日宣判。