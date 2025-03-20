汐止人夢想成真！汐止東湖捷運今起動工　目標2032年完工

▲捷運汐止東湖線開工動土典禮。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／新北報導

汐止人期待23年的捷運，去年年底順利發包簽約，今（20日）舉行開工動土典禮。新北市長侯友宜指出，汐止東湖線未來通車後，市民從汐止到台北市內湖，尖峰通勤時間將省下半小時，串接基隆捷運與台北市民生線，壯大北北基捷運路網，市民不僅能「一車到底」，還能「9站6線轉乘」。汐止東湖線未來也將程朝向2032年完工目標努力。

汐止第一條捷運汐止東湖線，美夢實現！侯友宜表示，捷運汐東線是新北市串聯基隆、台北的重要捷運建設，更為了解決汐止區長久以來的交通噩夢，2020年基北北桃四首長會議中，新北市一肩扛下、主動承擔推動汐東線建設的重任，全力以赴爭取中央的支持，3年完成綜合規劃、基本設計，面對國內大環境下招標困境，仍1年就完成汐東線決標，展現新北市府推動捷運建設的決心與態度，會讓汐止第一條捷運美夢成真。

侯友宜進一步說明，汐東線完工通車後，尖峰時段汐止市民到台北市內湖，可節省半小時的通勤時間，不必再舟車勞頓，而且汐東線將與基隆捷運、台北市民生線「無縫銜接軌」。

侯友宜說，規劃機電系統一致，可以「一車到底」不用換車，就能往返基隆八堵、汐止、南港或大稻埕，並且能夠「9站6線轉乘」，包含轉乘台鐵(SB14、SB22)、板南線（SB31、SB32南港展覽館）、文湖線（SB04、SB10東湖站）、環狀線（SB07）、中和新蘆線（SB03行天宮）、淡水信義線（SB02雙連站）。目前汐東線全面動工外，已將基隆捷運基本設計工程經費報中央核定，盼中央能給予支持，盡速通過讓工程能順利發包，台北市民生線綜合規劃報告亦由本市規劃提送中央審議中。

▲▼捷運汐止東湖線模擬圖。（圖／新北市政府捷運局提供）



新北捷運局長李政安表示，捷運汐東線全長5.56公里，在新北市境內4.75公里、台北市約0.81公里，共設置6座高架車站及1座機廠，於出入口共設置3座捷運共構開發大樓，社后機廠亦採捷運開發方式設置共構機廠;捷運汐東線將與文湖線東湖站聯通轉乘，設計兩座跨越國道1號高速公路的聯通空橋，延伸服務康寧街居民通勤需求；此外全國首座「跨河捷運共構橋」新社后橋，橋體結構已預留軌道底座及鋼架，汐東線可直接進行軌道及附屬設施施工。

新北捷運工程局補充，統包工程開工後，六個月內進行地質鑽探、管線試挖、交通維持計畫等前置作業，預計9月開始圍籬與基樁施工，迅速展開工程朝向2032完工目標努力，汐止警分局也將全力協助，維持交通順暢。



