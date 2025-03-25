長者坐輪椅且手部受傷迷途　關山警帶回所照料助返家

▲台東關山警溫情「蹲地餵食」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

25日上午，台東縣關山鎮民族路段發生一起長者迷途事件。關山警察分局關山聯合所警員李東錦與黃彥儒在執行家戶訪查勤務時，發現一名坐著輪椅、手部包紮繃帶的長者獨自停留在馬路中央，神情茫然，疑似迷失方向。考量其安全，兩名員警立即上前關懷，並試圖與其對話。然而，長者語言表達困難，無法清楚說明自身狀況，員警遂將其推回派出所，進一步查詢身份。

在詢問未果的情況下，員警發現長者褲袋內似乎有卡片狀物品，經檢視後確認為健保卡，並透過戶政系統查證，確定長者為關山鎮南山寺附近的陳姓居民，生於民國45年，疑似因失智症外出迷路，無法自行返家。

由於當時已近中午，員警黃彥儒特地自掏腰包購買便當，並考量長者手部受傷無法自行進食，蹲下身來耐心餵食，展現人道關懷。同時，另一名員警聯繫上長者家屬，家屬趕抵派出所後表示，當時正在準備午餐，一時疏忽才讓父親自行離家，對警方的即時協助與關懷深表感謝。

關山警察分局表示，透過員警落實家戶訪查，可即時發現需要幫助的民眾，確保社區居民的安全與福祉，也提升治安與社會安全網的效能。警方提醒，家中若有年邁或行動不便的長者，應多加留意其行動安全，避免發生危險。如發現家人走失或需要協助，可立即撥打110請求警方幫忙，或向社會福利單位申請家居照護服務，共同營造安心友善的社區環境。

▲台東關山警溫情「蹲地餵食」。（圖／記者楊漢聲翻攝）