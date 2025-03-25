獨／賽車手找到了！台東0-4加速賽BMW驚悚暴衝　他親曝失控主因

▲車手阿智提供車禍當下照片，他腳上穿的是黑色布鞋，並非是外傳的拖鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

2025「ZF直線加速•ZeroFour競賽」22日在台東舉辦，吸引眾多車迷與選手參加。不過賽事結束後，一輛剛完成賽事的紅色賽車要開去加油，傳出賽車手疑因拖鞋卡住油門，致整輛車瞬間加速暴衝，事發當下的監視器也隨之曝光，《東森新媒體ETtoday》獨家訪問到這名賽車手，他還原當時情況。

車禍的賽車手叫阿智，他提供事故發生後的影像與照片來證明自己並不是穿「拖鞋」開車，而是穿著Nike布鞋，回想當天發生的情況，他說很單純，就是自己的布鞋不知道什麼原因就卡到油門，造成車輛加速，他自己一緊張就失控造成車禍。記者追問怎麼會緊張？他強調這是他首次在台東比賽，所以情緒本來就很緊繃，一遇到這樣的情況，當下就腦筋一片空白，造成了車禍傷及民宅與停放在路邊的汽機車，他也覺得很抱歉，會承擔起相關的賠償責任。





▲車手阿智被送上救護車，腳上也是穿同雙黑色布鞋 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲台東ZF 0-4加速賽，一名車手於比賽結束前往加油時發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

但車禍發生影片流出之後，有網友討論車輛本身是否有問題？阿智強調車輛當下都沒有任何機械問題，就很單純是「布鞋卡到油門」所造成的意外。而自己目前也因為這起車禍有傷在身，還好傷勢並不嚴重，慢慢康復當中，也謝謝當天出手救援的每一個人。

而這起車禍就發生在22日的台東，一名德亞車隊的賽車手阿智駕駛BMW、車身印有「I don't drive fast ...I just fly low 」（我不開快，我只低飛）的紅色賽車，準備離開賽事場地突然暴衝。現場監視器畫面顯示，該輛賽車以極快的速度失控甩尾，此時對向一輛黑色自小客見狀嚇傻，立即踩住煞車，但無奈還是被賽車掃到右邊車頭，該賽車再撞擊一旁民宅與停放的汽機車，隨後翻覆於路中間，車手受困車內，現場安全人員聽聞後與當地民眾隨即前往協助脫困。

▲台東ZF 0-4加速賽後發生意外 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

整起事故一共造成2車、2機車受損，而該輛賽車車頭全爛，車身板金凹陷爛毀，所幸駕駛僅下巴輕傷，送醫治療無生命危險。

主辦單位表示，賽事前均依法申請並進行安全管制，參賽車輛與賽車手皆經過專業訓練。此次事故發生時，車輛已駛離賽道，並非在比賽過程中發生，經初步研判，可能因駕駛腳部操作失誤導致。相關單位已介入調查，並提醒所有參與者賽後駕駛仍須保持警覺，確保自身與周遭人員安全。

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