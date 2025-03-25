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莊瑞雄努力爭取　國產署、台東縣府願提供土地供台東馬偕擴建

▲國產署、台東縣府願提供土地供台東馬偕擴建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲國產署、台東縣府願提供土地供台東馬偕擴建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為協助東部地區醫療人力穩定與在地留任，日前立法委員莊瑞雄、陳瑩接連促請財政部等相關部會協助台東馬偕醫院推動擴建事宜。國產署於25日召開協調會議，邀集台東縣政府、台東馬偕醫院、衛福部、內政部及立委莊瑞雄、陳瑩辦公室與會，共同討論後朝共識邁進。

本次會議由國產署署長曾國基主持，台東縣副縣長王志輝、台東馬偕醫院院長王光德與立委莊瑞雄、陳瑩辦公室代表，及相關部會同仁皆列席參與。會中針對擴建計畫、土地取得與都市計畫適用等議題進行具體討論，並達成初步結論。

立法委員莊瑞雄表示，會議已針對土地使用與行政程序啟動取得共識。首先，台東馬偕醫院應儘速向衛福部提出興建計畫申請，啟動後續行政作業。

在土地部分，莊瑞雄立委與陳瑩立委，上週3月18日，曾邀國產署長及台東馬偕醫院院長前往現勘時，發現周邊另兩筆土地屬於縣有土地與縣管國有土地，非常適合併入興建，今日協調會時，台東縣副縣長王志輝爽快答應，欣然同意提供該兩筆土地予台東馬偕醫院擴建。

莊瑞雄立委說明，目前台東馬偕擴建計畫規劃用地部分，涉及部分縣有、國有縣管土地以及國有土地，會中縣府與國有財產署承諾將緊密合作，透過縣府與相關單位進行現勘與鑑界，確認土地使用情形與劃分，提升基地完整性與使用建蔽率，同時省去變更都市計畫冗長行政措施，加速台東馬偕醫院硬體整建。

台東馬偕醫院長王光德開心的說，要感謝的人真的太多了，所以就只好感謝天使！感恩打前鋒的莊瑞雄立委、陳瑩立委，在中央擊出漂亮的一棒，才有國產署及衞福部及相關部門的協助定調，最後由饒縣長及王副縣長完美的結案！只能說，這是何等奇妙美好的事！

莊瑞雄強調，東部長期面臨醫療人力不足與留任困難，台東馬偕若能順利擴建，不僅能大幅改善住宿環境，同時一併改建現有舊宿舍為患者停車空間，具體落實醫病品質提升。未來他也將持續與中央相關部會密切合作，協助本案儘速推動，共同提升台東整體醫療量能與品質。

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