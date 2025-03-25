汐止警為求績效匯款給藥頭　供毒品給少年開趴！二審減為10月

▲員警為了績效，竟匯款給藥頭，要求他提供包含安非他命在內的毒品給予少年吸食。（示意圖／台中市衛生局）

記者吳銘峯／台北報導

前新北市政府警察局汐止分局偵查隊小隊長陳耀堃，於2016年執行「青春專案」時，為了追求績效，竟匯款給盧姓藥頭，要求盧男以每人1500元的代價，邀請16名青少年前來慶生，並免費提供毒品。等少年均吸毒後，盧男再聯繫陳男前來查緝。一審將陳男判刑1年4月，案經上訴，高等法院25日二審仍將陳男判刑10月。可上訴。

判決指出，新北市政府警察局為了偵防犯罪，於2016年暑假期間執行「青春專案」。而時任偵查小隊長的陳男，為了追求績效，先找上盧姓藥頭，要他找一些青少年來，免費提供毒品，以供陳男查緝。2人達成合謀後，陳男陸續匯款給予藥頭。

盧男先在當年7月中，找了吳姓少年等3人到KTV唱歌，並將第二級毒品甲基安非他命、第三級毒品愷他命各1包放置在桌上，讓在場少年無償使用。少年們吸起了K菸後，盧男就聯繫陳男到場臨檢，當場逮捕少年等人。不過這次查緝績效不足以分配給汐止分局的配額，陳男又再要求盧男找人前來吸毒。

盧男就於當月底，以每人1500元的車馬費為幌子，邀請詹姓少年等16人到KTV中歡唱，名義為幫朋友慶生。傍晚5、6點左右，少年人陸續抵達，盧男也拿出含第三級毒品即偽藥愷他命之粉末、含愷他命之香菸，讓現場少年免費施用。另外他也拿出第二級毒品甲基安非他命、，以及含愷他命第三級毒品-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮、氯甲基卡西酮之粉末，給予詹姓少年。不過現場少年眼睛雪亮，均未吸食毒品，僅有詹姓少年一人施用。到了7點15分，盧男就私下聯繫陳男到場查緝。陳男帶隊到場臨檢搜查，至於盧男就趁著臨檢時，先行離去。

案經少年供出盧男後，警方循線逮捕盧男，盧男因此揭開全部案情，陳男被檢方依照「成年人對未成年人轉讓毒品罪」提起公訴。一審法院認定前後兩次提供毒品行為均有罪，分別判刑8月、10月，定應執行有期徒刑1年4月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，查出陳男確實於案發前一週，多次匯款給予盧姓藥頭的紀錄，但高院認為陳男多次找藥頭購買毒品提供給少年的行為，是以一行為同時犯數罪名，為想像競合犯，應從一重處斷，因此僅論「成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪」，判刑10月。